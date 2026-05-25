Pablo Garate acto 25 de Mayo: “Queremos un Tres Arroyos justo, igualitario y con más oportunidades”

25 mayo, 2026 0

Este lunes enfrente de la Municipalidad se llevó a cabo el Acto Oficial por el 25 De Mayo, con la presencia del Intendente Pablo Garate y las distintas entidades Locales.

Luego, del Himno Nacional, el Intendente brindó unas palabras y dijo “hace 216 años conmemoramos una serie de procesos que permitieron la Independencia de nuestro, con una libertad y Patria para Argentina”.

“En este día debemos reflexionar sobre el país que deseamos, pero también anhelamos una Argentina más justa, integrada, igualitaria y con más oportunidades”, resaltó.

“Cuando estamos en crisis, hay que convocar a todas las personas con un cargo para trabajar en conjunto con el propósito de construir un nuevo país y sobre todo un Tres Arroyos diferente”.

Es importante que seamos humildes con los vecinos, estando a su lado y trabajando en resolver cada problema que surja, debemos escucharnos, pensar, y dialogar buscando un futuro mejor”, detalló.

“Hay que evitar los actos de violencia, esas acciones no construyen nada bueno, por eso creemos que todos deben aportar su granito de arena para cambiar nuestra ciudad y país”, finalizó.

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