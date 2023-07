Pablo Garate apuntó a transformar el Parque Industrial y gestionar por la Universidad (video)

16 julio, 2023

En los estudios de LU 24, el precandidato a intendente por Unión por la Patria, Pablo Garate dijo, respecto a su postulación para las próximas elecciones estar “con expectativa real, y lo asumo con mucha responsabilidad, no con tranquilidad, porque para ser candidato a intendente luego de 20 años de gestión vecinalista, y si me toca ser intendente tendremos que estar preparados para atender las cosas que han quedado pendientes”.

“Con Sánchez siempre he tenido una relación de respeto, de hecho tuvimos una linda charla en el Barrio Villa Italia mientras yo caminaba, y creo que las pasiones más grandes de cuestionamientos hacia la gestión actual se dan en el Concejo Deliberante, pero no es mi estilo, mi estilo es el de consensuar en las cosas que están bien y en los desafíos para adelante; es posible que la políticas se exceda en la confrontación, el pelear por pelear nomás”.

“Basta del No Puedo”

“Se han pasado muchos tiempos con el No Puedo; basta del No Puedo, trabajemos, gestionemos, somos Tres Arroyos y tenemos una gran responsabilidad, tenemos que animarnos para hacer todo lo que nos falta”, lanzó.

“Creo que las cosas llegan si uno se las propone trabajando para que lleguen, no es que llegan porque llegan, si uno es disciplinado, ordenado y lo hace”, dijo y luego criticó algunas responsabilidades que no están cubiertas a nivel municipal, como la seguridad, la asistencia social, la falta de un plan municipal de viviendas como tienen otros distritos, y la problemática de salud.

“En abril hubo un par de compañeros que supieron que yo iba a ser candidato aun cuando no conocíamos que Sánchez no lo sería; tengo 52 años y vengo preparándome en la gestión, y creo que hay que tener aplomo, experiencia, para generar un contexto que hace que me toque; tengo un equipo para serlo. Se dieron un montón de situaciones para estar de esta manera, creo que hay que entender que en el tiempo uno ha tomado otras prioridades, la política no puede ser la prioridad de uno permanentemente”, expresó.

“Veo gente preparada en general en la política, gente con ganas, y veo a veces que la política no da muchos ejemplos para acercar a los jóvenes; nosotros damos el debate y hemos sumado un montón de jóvenes para debatir con esa mirada, que permite ver que la política no está dando respuestas, no está dando soluciones, y está en la mirada de los jóvenes”, agregó.

“Massa está muy preparado”

“Nuestros presidentes o candidatos en otros tiempos eran de otra postura diferente, y creo que Sergio Massa está muy preparado, después de remar y trabajar durante mucho tiempo, ojalá que el debate que viene sea ver como solucionamos los problemas, que no sean solo un spot, porque me preocupa que no digan que van a hacer o como lo van a hacer”, relató.

“Transformar el Parque Industrial en logístico y tecnológico”

“Siento que Argentina va a entrar en una etapa mejor porque se están haciendo algunas cosas que beneficiaran al gobierno nacional y en lo local, hay que tener prioridades para darle sentido a su gobierno, siempre habrá dificultades pero estamos muy confiados y tranquilos para la etapa que viene para lo que queremos hacer y cuidar las que están bien hechas, como el Parque Industrial, y doy un saltito más, digo que habría que transformarlo en logístico y tecnológico ante la revolución agropecuaria que se viene dando”, dijo.

El proyecto de la Universidad y el crecimiento del distrito

“Si soy intendente también voy a convocar a todos para el proyecto de la Universidad de Tres Arroyos; tenemos la experiencia de Alberto Dibbern que da una mano, fue un referente incuestionable, hay algunos proyectos dando vueltas y hay una posibilidad para ir creciendo en tal sentido, si miramos a la región vemos lo que sucedió con Tandil, por lo que vemos que como decimos en nuestro spot “hay que animarse a más”, manifestó.

Plantear objetivos a mediano y largo plazo

“Tenemos que plantearnos objetivos a mediano y largo plazo, con la convocatoria a los jóvenes darle expectativas a los chicos que salen del secundario, estoy convencido que Tres Arroyos tiene una potencia y una energía que hay que liberar; pero tambien Tandil tiene un plan estratégico en lo industrial, y tampoco hemos pensado en Bahia Blanca que tiene uno de los mejores puertos de la Provincia, con una política y consenso en cuanto al funcionamiento del Puerto; hay que trabajar tambien sobre cuestiones en ponernos de acuerdo en cosas que son importantes; el Parque Industrial es producto de una política de estado gobierne quien gobierne, y tengo la idea de gobernar con los mejores vecinos para construir un Tres Arroyos para el futuro”, insistió.

“Me llevo bien con todos los compañeros”

“Me acompañan todos los que creen que el proyecto es más que una lista, siento el acompañamiento de todo el peronismo, estoy orgulloso de quienes me acompañan y repito que pido disculpas para quienes no pudieron ser parte de una lista, es algo circunstancial, a mí me ha tocado ser. Me llevo bien con todos los compañeros, y estamos sabiendo que es una oportunidad para poder hacer un Tres Arroyos mejor. o no ser candidato y he acompañado siempre”, graficó.

“Ayudar desde el lugar en que quiero estar para que Tres Arroyos crezca”

“Yo nací acá, mi familia y mis hijos nacieron acá, yo fui a La Playa y me volví, para hacer que Tres Arroyos crezca y los vecinos vivan bien, ayudar desde el lugar en que quiero estar y poder hacerlo”, dijo.

“Tenemos que entender que es un momento para debatir la etapa que viene y tenemos que comenzar una nueva etapa, hablemos de futuro, hay cimientos para seguir haciéndolo”, sostuvo.

