Pablo Garate: “compañeros como Pity Federico y Martín Garrido se ganaron el derecho a tener aspiraciones”

9 marzo, 2021

Transitando su último año de mandato como diputado provincial, Pablo Garate aseguró hoy que buscará trabajar “como un vecino más por un mejor Tres Arroyos”, y advirtió que “no es momento de hablar de candidaturas porque hay muchos problemas por resolver, tanto de la situación sanitaria como el tema del agua, lo social, la inseguridad”. No obstante, y si bien declinó ocupar un rol de “gestor” de la unidad del peronismo local como de alguna manera lo hizo en 2019, y también negó haber ofrecido a un periodista tresarroyense la posibilidad de ser candidato a concejal, consideró que “puede haber muchos con apetencias electorales pero hay compañeros como Pity Federico, que ha hecho una gran elección en 2017 y su trabajo con acento en lo social es muy importante, y Martín Garrido, que aportó mucho para que se consolide la unidad, que se ganaron el derecho a tener aspiraciones. Además no fui yo solo el articulador de esa unidad, también trabajaron Martín Goizueta, Mercedes Moreno, Ricardo Fernández, Julio Garrido, que creyeron en ese proyecto en el que hay que seguir trabajando para este 2021 y para el 2023. Y si no es así, están las PASO para que se defina quién gana y para que el resto acompañe; como hicieron los compañeros de La Cámpora, en un muy buen gesto, en el 2019”.

“Hay que trabajar para ser alternativa este año y gobierno en el 2023, porque el intendente ha hecho cosas buenas pero también hay muchos errores. En el campo se habla de rotar la tierra, y eso no significa cambiarla por otra, habría que airear lo que hay, y seguir trabajando sobre lo bueno”, sostuvo Garate. No obstante, criticó a Carlos Sánchez porque, a su criterio, “hizo mucha política en la apertura de la Asamblea Legislativa. Criticó a la oposición y no dijo cómo va a resolver los problemas del agua, de la seguridad. Fue un ataque injusto”.

Responsabilidad Social Educativa

Por otra parte, el legislador se refirió a los proyectos que gestiona en torno a la educación, como el vinculado a la robótica, para el que entregó kits y organizó una capacitación de la que participaron unos 70 docentes, y otro que prepara ahora con la editorial de textos escolares Tinta Fresca. “Presentamos un proyecto de ley de Responsabilidad Social Educativa, que apunta a articular entre lo privado y lo público para generar este tipo de recursos tecnológicos, para laboratorios, bibliotecas, que suelen faltar por cuestiones presupuestarias estructurales. En Tres Arroyos está todo por hacer en materia de educación, y sería bueno que se cree una Secretaría en el ámbito municipal porque el sistema educativo es grande y complejo y más allá de lo que tiene que ver con la infraestructura, es mucho en lo que se puede trabajar”, concluyó.

