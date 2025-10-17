Pablo Garate: “Con dialogo y equilibrio, Tres Arroyos avanza”

En la mañana de este viernes, Pablo Garate visitó los estudios de LU 24 y en la entrevista, destacó la aprobación del aumento del 20% en el valor del módulo municipal, medida impulsada por el Ejecutivo local para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y la continuidad de obras y programas. Además, hizo foco en la compra del tomógrafo para el Hospital municipal, el avance del proyecto de la Universidad local e invitó a toda la comunidad a que el 26 de octubre se acerquen a votar para “solidificar la democracia” con un sistema nuevo y sencillo.

El intendente remarcó la decisión del aumento y remarcó que se trata de “una actualización necesaria para sostener el equilibrio económico y seguir respondiendo a las demandas de la comunidad”. “No es una medida fácil, pero es la forma responsable de asegurar que el Municipio mantenga su nivel de gestión y atención”, afirmó.

Además, Garate confirmó la compra de un tomógrafo de última generación para el Hospital Pirovano, inversión que permitirá fortalecer la atención médica y evitar derivaciones a otras ciudades. “Es una mejora concreta en la salud pública y una respuesta a un reclamo histórico de los vecinos”, subrayó.

En el plano educativo, el intendente también hizo referencia al avance del proyecto de la Universidad Nacional de Tres Arroyos (UNTA), que busca consolidar una oferta académica propia para la región. “Queremos que los jóvenes puedan formarse y proyectar su futuro sin tener que irse. La educación es el eje del desarrollo local”, aseguró.

Garate cerró destacando que las decisiones recientes forman parte de una política de “planificación, diálogo y equilibrio”. “Estamos gestionando con responsabilidad, priorizando la salud, la educación y el bienestar de los tresarroyenses”, concluyó.

