Pablo Garate: “Con fuerza y convicción, vamos con todo” (video)

10 diciembre, 2023

El intendente Pablo Garate habló a los presentes tras tomarle juramento a sus funcionarios y dijo que “esta vez voy a leer porque la emoción así lo requiere, y voy a ser breve”, para agradecer luego el acompañamiento de la gente reunida en el hall municipal y seguidamente expresó:

“Como dije desde el primer día este no es el proyecto de una sola persona sino de miles que desean ver mejor al lugar que tanto aman. Para mí no es una meta personal sino transformar la vida de nuestros vecinos, hoy ven ustedes una gran foto pero que tiene una película atrás, y hubo personas que ya no están y a pesar de no aparecer en las cámaras nos dieron un plus fundamental; mi más sincero agradecimiento para ellos, esto no fue de la noche a la mañana sino una manera de ver la política que es la de la cercanía y de la acción para mejorar la calidad de los vecinos; es el constante movimiento, el no aceptar un no, para ir en lo mejor para nuestros vecinos, le voy a pedir a cada uno de nuestro equipo que salgamos de los escritorios buscando mejorías para nuestros vecinos”.

“Luego de 28 años de gobierno de un mismo partido vamos a gobernar para cada uno de los vecinos de Tres Arroyos, para los vecinos que no se resignan y tienen esperanza que esperan un Tras Arroyos con mas dignidad, con mucho progreso y cada una de esas historias que hemos escuchado tienen que servir para ir por el Tres Arroyos grande que todos deseamos”, agregó.

“No es una tarea fácil recibimos un municipio con un déficit desordenado, alejado de los vecinos que ha dejado a los vecinos con muchas falencias, nos va a llevar un tiempo pero n una vamos a poner escusas, ya nos estamos poniendo a trabajar”, sostuvo.

“A esto le sumamos la incertidumbre de nuestro país y como va a repercutir en nuestra sociedad, pero vamos a solicitar el apoyo para poder hacer de Tres Arroyos un lugar mejor, de algo pueden quedarse tranquilos que van a tener un intendente y u n equipo que van a dejar todo en la cancha”, manifestó.

“Vi nacer a mis hijos y voy a quedarme hasta el último día de mi vida. Agradezco en mi nombre y en el de mis funcionarios a la familia que está con nuestro empuje y no nos deja caer, y decirle a los vecinos, que no se sientan solos; quiero en cuatro años ver para atrás y estar orgulloso, quiero ver el trabajo realizado para los vecinos; quiero en cuatro años ver el avance h hacia el Tres Arroyos que tanto soñamos, acompañando el trabajo y la producción generando trabajo y cuidando la seguridad. Con fuerzas y convicción, vamos con todo”, concluyó.

