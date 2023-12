Pablo Garate: “el camino es que entre todos vamos a salir de esta situación”

17 diciembre, 2023

El intendente Pablo Garate trazó un balance por LU 24 sobre la primera jornada luego del temporal que azotó a Tres Arroyos, y sostuvo que solicitará “un doscientos por ciento de esfuerzo a los trabajadores municipales para darle las soluciones a los vecinos y a éstos seguir por este camino para poder reconstruir Tres Arroyos”. A su vez destacó la ayuda comprometida por las autoridades provinciales que prontamente llegará al distrito y el esfuerzo de las fuerzas de seguridad y de quienes aportaron elementos para los afectados por el meteoro.

“Fue una tristeza muy grande al ver lo que había pasado en nuestra ciudad y el distrito, es muy fuerte lo que nos pasó porque situaciones como esta que paso no tengo registro. A la noche trabajamos mucho pero cuando llegó el día era otra realidad, muy impactante”, explic{o.

“Dejame agradecer a los vecinos que han sido muy muy amables, prestando su colaboración para con otros vecinos, a la policía, a la gendarmería y muy profundamente a los trabajadores y trabajadoras municipales de quienes me siento orgulloso porque se pusieron esta situación catastrófica al hombro, y los vecinos tienen que verlo de esta manera, porque cuando uno ve la ciudad en menos de 24 horas se ha recuperado un poquito la mejoría que nos arrebató el temporal; tal vez algunas cosas no se han podido hacer rápido como nosotros deseamos por lo que pedimos disculpas, y cuando vemos a vecinos que se les volaron los techos o se cayeron las paredes a gente humilde que con tanto esfuerzo hicieron su casita, es desgarrador pero como tresarroyenses que somos sabemos la reconstrucción ya empezó y la reconstrucción sólo va a ser posible entre todos”, relató.

“Hemos hablado con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque quien rápidamente nos ha contestado y estamos esperando que de un momento a otro venga ayuda, también vendrán insumos para nuestro Hospital; quiero agradecer al ministro de Gobierno Carli Bianco porque estuvo permanentemente en contacto con nosotros. Tambien tengo que decir que desde el Ministerio del Interior algunos funcionarios tomaron contacto con nosotros”, anunció.

“Nuestra situación es exactamente igual que lo que ha pasado en Bahía Blanca, y como dijo nuestro Secretario de Seguridad por suerte no tuvimos víctimas porque hubiera sido mucho peor; quiero solidarizarme y acompañarlo y mandarle un gran abrazo a Federico Susbielles y a todos los bahienses por la realidad que les toca pasar”, graficó.

“Quiero decirles a los vecinos que todavía no tienen luz, que todavía no han podido sacar las plantas de sus casas, que esta reconstrucción va a tardar unos días más; hoy me decían desde la Cooperativa Eléctrica que han caído unos 300 postes, les pido que tengan paciencia, que los entendemos, pero que el trabajo recién empieza y va a llevar algun tiempo. Quiero convocar a los trabajadores y trabajadoras municipales y ya sé que han un hecho un cien por ciento pero hay que hacer un doscientos por ciento para darles soluciones a nuestros vecinos; por supuesto voy a entender su cansancio y todo lo que han dado pero todavía tenemos un camino por delante y les pido a todos que nos ayuden y a los vecinos y a las vecinas seguir por este camino: el camino es entre todos vamos a salir de esta situación que nos tocó; nosotros nos hacemos cargo de la responsabilidad que a una semana de gobernar estemos haciendo esto. Estoy convencido que de esto se va a salir, seguramente vamos a tener muchos aprendizajes y vamos a reconstruir a Tres Arroyos, que es lo más importante”, finalizó.

