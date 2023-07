Pablo Garate: “Empieza una nueva etapa en Tres Arroyos”

30 junio, 2023



En el lanzamiento de la lista de Unión Por la Patria, efectuado en instalaciones de la Fundación Campano, el precandidato y cabeza de la nómina, Pablo Garate, muy emocionado pronunció unas palabras ante los numerosos asistentes a la convocatoria.

En primer término, agradeció a su familia y a sus padres “que me acompañan en todo momento, en las buenas y en las malas, a los concejales que vinieron, a todos los que hicieron posible esta lista, estoy orgulloso de todos ustedes” y seguidamente pidió “disculpas a los que quisieron ser candidatos y no pudieron serlo, pero un proyecto es más que una lista pero un proyecto es más que una lista, un proyecto es más Tres Arroyos”.

“Esperamos a todos esos compañeros, porque la etapa que viene es muy linda, voy a contradecir un poco a Sergio, este no es mi sueño, este es el sueño de todos los que estamos acá, es el sueño de un Tres Arroyos más integrado, de un Tres Arroyos más seguro, de un Tres Arroyos que pueda mirar al futuro: empieza una nueva etapa en Tres Arroyos, y para esa etapa me he venido preparando desde hace mucho tiempo, por el enorme amor que tengo por cada uno de los vecinos del lugar donde nací, donde crecí y donde quiero que todos podamos desarrollarnos”, dijo.

“El enorme desafío es animarse a más”

“Nuestro distrito está ante un enorme desafío que es animarse a más, a que podamos tener un mejor sistema de salud en la ciudad cabecera y en las localidades; cómo no vamos a poder tener guardia pediátrica; cómo no vamos a poder tener un primer empleo para los jóvenes que se quedan en Tres Arroyos; también es sobre lo que está bien, como lo es el CRESTa, pensemos en una Universidad pero no hacerlo cada cuatro años, nos vamos a comprometer para que eso ocurra”, explicó.

“Cómo no vamos a poder permitir que nuestros jóvenes disfruten del espacio público y la nocturnidad seguros; que nuestros adultos mayores vivan tranquilos y que en definitiva todos los vecinos y vecinas de Tres Arroyos podamos disfrutar como en la época en que era más fácil salir sin tener problemas, estoy seguro que lo vamos a poder hacer”, sentenció.

“Durante la etapa que viene nos vamos a sentar a dialogar con los vecinos, no me digan que saben lo que pasa fuera de las cuatro avenidas, lo vivo permanentemente: camino los barrios, conozco a los vecinos, viene una etapa de cercanía, los vecinos saben que cuentan conmigo siempre”, sostuvo.

“Dar un giro, un saltito”

Es momento de darle un giro, un saltito a Tres Arroyos: tenemos que discutir un montón de cosas más, sectores productivos, el comercio, en nuestra lista hay gente que viene del trabajo social, del mundo del trabajo, de la educación, hemos armado un gran equipo pero no nos alcanza, los necesitamos a ustedes para hacer de Tres Arroyos un lugar para vivir, y claramente lo podemos hacer”, graficó.

“Vamos a hacer lo que falta, garantizando lo que está bien”

“Como nosotros hemos tenido la capacidad, el desprendimiento para construir esta lista, en los próximos días nos van a ver haciendo lo que hacemos siempre, caminando, caminando, visitando las instituciones, los comercios, los barrios, el centro de la ciudad pero además como no tenemos interna le vamos a mostrar a los vecinos nuestras propuestas para mostrarles que estamos preparados para asumir el fin de una etapa y sin dudarlo la etapa va a ser mucho mejor, se viene una etapa en el que las cosas que está bien va a estar mejor, garantizamos que todo lo que está bien claramente lo vamos a cuidar y mejorar, pero vamos a hacer lo que hace falta, lo que está postergado y definitivamente vamos a cambiar Tres Arroyos”, expresó.

Finalizó manifestando: “no voy a decir que vamos a ganar las elecciones porque estamos en las PASO, después de las paso lo vamos a hablar; les retribuyo el agradecimiento a todos ustedes, hemos hecho un maravilloso acto, un maravilloso encuentro, estamos muy agradecidos todos, era una presentación de lista y la verdad es que nos tocaron el corazón; les pedimos que nos acompañen, que nos ayuden que se sientan parte de este proyecto, no son solo los candidatos, no es solo Pablo Garate ni mucho menos, este es el proyecto de vecinos y vecinas que de una vez por todas aceptando lo que ha pasado en términos del fin de una etapa, respetuosamente con humildad salimos a decir a otros vecinos que podemos hacer el Tres Arroyos pendiente y que lo vamos a hacer entre todos”.

La lista completa

Precandidato a Intendente: Pablo Garate

Concejales titulares:

Adolfo Olivera

Mara Redivo

Alejandro Barragán

Catalina Torrillo

Cristian Camus

Adela Cornú

Facundo Liébana

María Paz López Peralta

Leonardo Heim

Concejales Suplentes:

Miriam Damboriana

Bruno Di Francesco

Mariana Baneiro

Damián Almeira

Delia Tolosa

Julián Tornini

Consejeros escolares titulares:

Gabriela García

Christian Lagrecca

Sol Urquiaga

Consejeros escolares suplentes:

Pablo Robledo

Diana Brossio

Daniel Burckhardt

Volver