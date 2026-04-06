Pablo Garate en Infocielo: “En vez de las tasas municipales tendríamos que discutir lo que aumenta el impuesto al combustible”

6 abril, 2026 279

En una entrevista profunda con Fabián Debesa para el programa Lado P de INFOCIELO PLAY, el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, lanzó una dura crítica a la política fiscal del Gobierno de Javier Milei y describió el complejo escenario que enfrentan los municipios del interior bonaerense ante la retirada del Estado nacional.

Bajo la premisa de una “inversión cero”, el jefe comunal cuestionó el foco de la discusión pública actual, centrada en las tasas municipales a partir de la retórica del ministro Luis Caputo, mientras se ignora el peso de los impuestos nacionales en el bolsillo de los ciudadanos.

“Pirotecnia y poco de realidad”

Garate fue tajante al referirse a la ofensiva del Gobierno Nacional y de sectores libertarios contra las tasas que cobran los municipios. “Para mí es mucho de pirotecnia y poco de realidad porque cuando uno ve el costo de las tasas en el marco de cualquier servicio, te vas a encontrar con que los impuestos nacionales y/o provinciales tienen muchísima más incidencia”.

En ese sentido, el intendente propuso girar el eje del debate hacia un tributo que impacta directamente en la producción y el transporte del interior: “Yo te cambio la discusión: si en vez de discutir las tasas municipales ¿por qué no discutimos lo que aumenta el impuesto al combustible?”. Garate denunció que, incluso cuando el precio internacional del petróleo bajaba, el valor en surtidor no descendía porque el Estado Nacional incrementaba el impuesto, el cual “es lo que más ha aumentado” en el último tiempo.

El reclamo por el “retorno” de los recursos

El malestar de los distritos productivos como Tres Arroyos radica en la asimetría entre lo que aportan y lo que reciben. “Se llevan los recursos del combustible, del IVA, de Ganancias, de retenciones, sin embargo, la inversión de los recursos del Estado nacional en Tres Arroyos el año 2025 fueron cero pesos”.

Ante la consulta de si el dato de la desinversión era aproximado, Garate fue categórico: “Es literal. No hay ninguna obra, ningún emprendimiento, nada que esté financiado por Nación”. Esta situación, según el intendente, representa un cambio de paradigma peligroso: “Te sacaron los recursos y te agregaron las responsabilidades”, señaló, refiriéndose a cómo el Ejecutivo Nacional traslada obligaciones a las provincias y municipios mientras reduce el Estado federal al mínimo indispensable.

Gestionar en la escasez: Eficiencia y autonomía

Para compensar la caída de fondos, Tres Arroyos ha tenido que replantear su estructura de ingresos. Garate explicó que lograron modificar la composición de sus recursos: “Cuando llegamos, la composición era 66% de la provincia y 34% del municipio. Este año eso pasó a ser 60/40”.

Este crecimiento de los recursos propios no se debió a la creación de nuevos tributos, sino a una mejora en la gestión: “No crecieron porque creamos más tasas, sino porque empezamos a ser más eficientes en el cobro y más justos”, afirmó, destacando el trabajo para recuperar cobros de vecinos que no cumplían y la digitalización de un sistema que estaba “muy atrasado”.

Finalmente, el jefe comunal advirtió que la demanda social en el distrito se ha triplicado y que el hospital municipal está absorbiendo pacientes que antes utilizaban el sistema privado o prepagas. En este contexto, Garate insistió en que la discusión sobre la coparticipación es urgente: “Estamos con un gobierno que traslada todas las responsabilidades… si fuera así, tenemos que ir a los lugares del mundo donde el municipio o la provincia terminan siendo los primeros que recaudan”.

Fuente: Infocielo.

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