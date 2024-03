Pablo Garate: “Esta Fiesta es la Fiesta de todos”

9 marzo, 2024

El intendente Pablo Garate visitó la Andariega de LU 24 en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo y dio su opinión sobre la marcha del evento, mostrando su entusiasmo por el desarrollo de los diferentes aspectos que se van dando día a día.

Frases

– “Es nuestra primera fiesta, nuestra preocupación, pero tamos muy contentos por lo que la gente que está disfrutando, las tres noches que fueron increíbles, se llenaron las plateas; el jueves nos retrasó la lluvia un poco y hoy tenemos una propuesta para un público distinto, que son los jóvenes”.

– “Esta fiesta es la fiesta de todos, donde podemos convivir, pasarla bien, pero yo no puedo estar sentado; quiero estar atento a todo para que salga todo bien, tuvimos que salir a resolver algunas cositas ayer pero salió bien”.

– “Estuve mirando detalles sobre lo que me gustaría cambiar, hemos tenido más presencia de maquinaria agrícola y vamos a ir por ese camino: este año tuvimos una de las mesas redondas de los últimos tiempos, con el ministro Javier Rodríguez, el presidente de la Rural, el funcionario nacional de la Secretaría, CONINAGRO, CARBAP”.

-“El público de cada noche es distinto, y cuando empezamos a vender las entradas para Jorge Rojas y Tapari explotaron las demandas, hemos aumentado mucho la recaudación en las plateas en un contexto difícil”.

Garate confirmó la presencia, nuevamente, del ministro Rodríguez “quien nos acompañará en el almuerzo y en el acto central; el otro día luego de la reunión nos fuimos a Cerealcoop y luego nos quedamos charlando junto a Mariano Pinedo de manera informal”, dijo.

– “Quiero destacar mucho a los espectáculos de los artistas locales”, dijo el Intendente, “ya que llenamos la grilla con ellos el miércoles, con presencias de calidad sobre el escenario”.

-“Hay mucho esfuerzo del sector privado; cuando uno habla dela Fiesta no habla de ganar plata, significa ver el sentir tresarroyense, tenemos que ver que es la Fiesta de Tres Arroyos y cuando leo críticas en las redes, veo que son los menos; traemos los espectáculos para gente que no puede ir a verlos; vivimos y convivimos con gente que no vemos habitualmente, habrá que trabajar mucho hoy y mañana para que siga saliendo todo bien, y ya pensar en la Fiesta 56”.

– “Me han llamado de muchos medios, entre ellos la Televisión Pública, y hace momentos con la radio El Destape que me informaron que vendrán a cubrir Semana Santa”, definió.

