Pablo Garate: “este es el primer paso”

14 agosto, 2023

Con el 25,93 % de los votos, Pablo Garate, candidato a intendente de Unión por la Patria fue el más votado en las PASO de Tres Arroyos. Ante esto, el ex diputado dialogó con LU 24 y comentó: “hemos festejado tranquila y moderadamente porque este es el primer paso. Ya reflexionamos de lo que va a ser la etapa que viene y comienza la segunda parte de este camino.”

Y siguiendo sobre el futuro cercano, expresó: “estamos sumando a los vecinos y las vecinas, a partir de nuestras propuestas, de nuestra mirada y visión de futuro para el distrito más que una etiqueta partidaria. La gente vota y decide a quién mejor lo representa, a nosotros en las PASO nos tocó la responsabilidad de que se nos eligió como la lista con más votos.” Y remarcó: “ahora hay que hablarle de nuevo a los vecinos, para qué elija con quién quedarse de los cinco candidatos y quién desea que lo gobierne.”

Además, sobre la unión del peronismo local en estos comicios, expresó: “nuestra lista representa a nuestro espacio y mucho más que eso. No me voy a cansar de decir que nuestra propuesta es cuidar a Tres Arroyos, mantener lo que está bien hecho e ir por más para la ciudad y debemos profundizar el contacto con los vecinos para mostrar lo que vamos a hacer.”

Por otro lado, habló de cómo le fue en las distintas localidades vecinas y dijo: “a nosotros nos fue muy bien en Cascallares y San Francisco de Bellocq e hicimos una buena elección en tanto en Reta, como Claromecó y Orense.”

Finalmente, dio algunas palabras finales de cara a octubre y concluyó: “el partido empezó de nuevo, la gente no va a tener tantos candidatos, sino cinco. Con esos, la gente optará por quién mejor lo representa. Estoy seguro de que va a ir mucha más gente a votar, porque siempre pasa y en este caso, es la elección más importante de los últimos 20 años en Tres Arroyos.”

