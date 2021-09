Pablo Garate: “estoy muy satisfecho, desde ahora soy un vecino más”

12 septiembre, 2021 Leido: 86

“Sabemos que a esta jornada, que se puede llevar a cabo sin inconvenientes con distanciamiento y precauciones, debemos encararla con mucha responsabilidad, pero como cada vez que se hace una elección la gente concurre a votar. Para mí es una elección muy linda porque culmino un mandato, estoy muy satisfecho y ahora me toca ser un vecino más”, sostuvo el diputado Pablo Garate (Todos) al emitir su voto en la Escuela 5.

Garate relativizó que haya ausentismo en los comicios, advirtió que a pesar de las demoras la gente se acerca a votar, y respecto de su rol, anticipó que “no estoy en la sede partidaria porque no me gusta, recorro los barrios y trato de estar con los vecinos como hago siempre. De hecho, en la campaña hicimos lo mismo que el resto del año, y se verá si la gente valora eso o no. Después haremos los análisis políticos”, concluyó.

