Pablo Garate: “fuimos a contarle al Gobernador las prioridades de gestión”

18 noviembre, 2023

El intendente electo Pablo Garate, habló este sábado con LU 24 sobre el encuentro mantenido en las últimas horas con el Gobernador Axel Kicillof junto al actual jefe comunal Carlos Sánchez, y opinó que “Institucionalmente corresponde que los últimos días de gobierno del intendente que sale podamos transitarlos en conjunto e incluso como pasó ayer las prioridades que nos plantean los vecinos para la etapa que viene, las que tenemos como prioritarias y le fuimos a plantear al Gobernador, tirando para el mismo lado el Municipio, Provincia y Nación para mejorar la calidad de los vecinos”.

“Le llevamos algunas prioridades como el empujón final de la obra de agua corriente, la que esperemos poder inaugurar en febrero y tambien para decirle que sobre esa obra vamos a seguir teniendo dificultades porque la red es muy antigua, y necesitamos seguir trabajando para modificarla para que ningún vecino que tenga agua corriente no tenga presión pero tambien para que las prioridades de este gobierno está de llegar con agua y cloacas a todos los barrios”, agregó.

Viviendas, gas y transporte público

“Planteamos tambien la situación de las 120 viviendas, y en general el tema que tiene que ver con la salud, la mejora del gas en las localidades por lo que habrá que trabajar junto a BAGSA, el transporte público; nosotros como gobierno municipal de los próximos días, esperamos trabajar con el gobierno de la Provincia y el gobierno nacional”, sostuvo.

El cambio en la comunicación institucional y nuevo organigrama en Seguridad

“Hemos hecho algo muy importante que es cambiar la situación de la comunicación institucional, vamos a ir comunicando cuando un funcionario este designado oficialmente y eso no ha ocurrido; en el tema seguridad, obras públicas y turismo, estamos trabajando con quienes pueden ser pero estamos tratando de armar un nuevo organigrama en la Secretaria de Seguridad a los efectos de tener una política de seguridad que empiece a traer tranquilidad a los vecinos, tanto en la ciudad, las localidades como en el sector rural, priorizando eso antes que el nombre del funcionario que seguramente en los próximos días ya va a estar”, explicó.

Llega la Secretaría de Planeamiento Urbano

“Sobre obras públicas, estamos pensando más en una Secretaría de Planeamiento Urbano que englobe lo que tiene que ver con obras públicas, servicios públicos y medio ambiente porque creemos que el desarrollo sustentable está asociado a la obra pública y al mejoramiento de los servicios públicos por lo cual estamos trabajando en eso”, anticipó.

Un nuevo desarrollo en política turística

“En turismo nosotros creemos que Tres Arroyos y el distrito todavía no tienen un perfil turístico definido y eso hay que trabajarlo en dos áreas: primero resolver la temporada que tenemos por delante y luego de eso elaborar un plan de desarrollo turístico para que las localidades balnearias, las localidades con turismo rural, lagunas, ríos; la ciudad cabecera que tiene montones de lugares que podemos mostrar, sean parte de un desarrollo turístico”, dijo Pablo Garate.

La temporada veraniega se inaugura el 8 de diciembre

Sobre la inauguración de la temporada, adelantó que “la fecha sería el fin de semana del 8 de diciembre; conversamos con el intendente y me propuso si quería inaugurarla yo luego del 10 de diciembre, y yo no tengo problema en poder compartir la inauguración, pero lo más importante es trabajar fuertemente para poder darle a nuestros turistas lo mejor que tienen nuestras playas y nuestros pueblos asociados al desarrollo de la temporada veraniega y que además trabajemos mucho en la promoción: en estos días en que me han hecho notas medios nacionales y provinciales pongo mucho hincapié para que todo el mundo conozca Claromecó, Reta y Orense y la potencialidad turística porque necesitamos que los turistas vengan y que sea una buena temporada para los prestadores de servicio, los comerciantes, para el distrito y vamos a trabajar fuertemente para que cuando vengan los turistas les podamos dar una muy buena imagen”.

El traspaso de mando, el 10 de diciembre

Preguntado sobre la ceremonia de traspaso del mando, afirmó que “Al acto lo vamos a hacer el 10 de Diciembre, y estamos organizándolo junto al intendente, ultimando detalles pero una vez que se resuelva la elección de mañana difundiremos el horario teniendo en cuenta la asunción de las autoridades provinciales y nacionales, ya que es un acto que no se hace desde hace más de 20 años”.

