(audio)Pablo Garate: “Hay un único camino, un destino común para hacer a Tres Arroyos grande”

8 marzo, 2026 142

En el inicio del acto oficial de la edición 57 de la Fiesta Provincial del Trigo, el intendente Pablo Garate, en su alocución, instó al trabajo en conjunto de toda la comunidad “para hacer el Tres Arroyos grande que todos queremos”.

“Estamos muy felices de haber compartido estos días, y aun cuando vivimos situaciones impensadas la Fiesta del Trigo indica seguir por el camino de construir surcos por el destino de Tres Arroyos, se construye haciendo, nunca en caminos diferentes y el camino es único, el de la comunidad y el destino común construido todos juntos, haciendo el Tres Arroyos grande que todos queremos”, aseguró.

El saludo a las mujeres en su día

Garate también se refirió al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo y expresó: “Quiero desearles, en este día especial, un Feliz Día a las mujeres de Tres Arroyos, y agradecerles que sean un nexo en nuestra comunidad, porque lo vivimos día a día cuando se trabaja, donde el rol de la mujer es determinante”, agregó.

Volver