Pablo Garate: “La cercanía con los vecinos es un pilar de nuestro gobierno”

1 marzo, 2024

El intendente municipal Pablo Garate inició su exposición ante los concejales, afirmando que “no es cualquier inauguración del año legislativo; inauguramos un año con un nuevo gobierno después de 20 años; para mí es un objetivo cumplido de haber interpretado el sentir de los tresarroyenses, en un trabajo en el que la cercanía con los vecinos es un pilar de nuestro gobierno”.

“Se da en una situación en Argentina donde prevalece la crítica infundada, no constructiva, y rechazamos esa forma, priorizando el valor de la palabra y trabajar mancomunadamente con todos los que representan a la comunidad”.

Nuestro principal valor está en el trabajo, hay mucho por hacer y hace 80 días que comenzó nuestra gestión; recibimos un municipio con muchos problemas, con sueldos indignantes, maquinaria abandonada, y comenzamos a construir una gestión con orden, austeridad y transparencia.

Tuvimos que superar situaciones difíciles como comunidad, el temporal, la búsqueda de nuestros vecinos y ahora hasta la epidemia de mosquitos: pero siempre es el objetivo de estar espalda con espalda con los vecinos.

Logramos el pago de la deuda existente a diciembre del 2023 a enero, una deuda que superaba los 600 millones de pesos. Acortamiento de pago a proveedores a diez días o menos conllevando una mejora sustantiva a los precios de las compras.

Adelantamos un día el pago de los salarios a los empleados municipales al segundo día del mes.

Iniciamos un relevamiento catastral en la costa del distrito que permitirá evitar el crecimiento desordenado.

Visita a las delegaciones y a partir de mejorar los indicadores de recaudación en las principales tasas que permitió recaudar en dos meses lo que estaba previsto para todo el año.

Para lograr la mayor eficiencia en el gasto se impulsó que los vecinos accedan al pago electrónico que permite descuento en los gastos.

Salud

“En salud no había guardia pediátrica, teníamos una ambulancia menos y los CAPS estaban en mucho peor estado que ahora; conseguimos una nueva ambulancia y en los próximos días tendremos otra para seguir fortaleciendo el sistema”.

“Comenzamos con el arreglo de las salas de atención primaria en Municipal y Ruta 3 Sur para acercar los servicios a los barrios, creando el equipo de coordinación; pusimos de nuevo en funciones la planta de oxígeno en el Hospital; trabajamos con la Comisión de amigos para un nuevo equipo de oftalmología, construimos nuevamente el paredón de salud mental, pusimos en funciones el personal de seguridad y a partir del 1 de abril se pondrá en marcha con la Universidad de Mar del Plata las prácticas médicas obligatorias en Tres Arroyos”.

Educación

En educación somos un distrito que comienza el ciclo lectivo con transporte escolar en un gran esfuerzo con el Consejo Escolar en el que el municipio decidió acompañar: realizamos el recambio del techo de la escuela 15, pintura en Escuela 22 y jardín de San Francisco de Bellocq, todo con personal municipal. Arreglamos casi todas las escuelas afectadas por el temporal; queda sólo la escuela 43 de La Josefina.

Apoyamos el catálogo de bibliotecas escolares, que el municipio se había olvidado de acompañar.

Planeamiento Urbano

Se completó el pavimento de Roca del 1100 al 1200, Las Heras del 1000 al 1200 y se ejecuta un plan de trabajo, cordón cuneta en Barrio Boca, entoscado y nivelación de calles de tierra, construcción del pluvial de Ruta 3 y San Martin, repavimentación del acceso a la sala de atención de Salud de Orense un pedido de los vecinos de toda la vida. Se continuaron los trabajos de las 120 viviendas, y estamos exigiendo que la obra no se pare por los trabajadores y los vecinos que tienen a la vivienda como un gran objetivo.,

Frente a la emergencia del 16 de diciembre se trabajó para poder iniciar el ciclo lectivo y también para prestar asistencia a la población que sufrió las consecuencias.

Empezamos la tarea de mantenimiento de la Terminal.

Mas de 30 vehículos volvieron a funcionan en la secretaría de Planeamiento Urbano.

Comenzamos a hacer las obras de pavimento y cordón cuneta y trabajamos en el plan quinquenal, que se queden tranquilos los vecinos,

Con la provincia trabajamos en el proyecto de cloacas para ruta 3 Sur, Santa Teresita y La Aceitera se espera que vengan funcionarios en la semana que viene.

Pusimos en funciones la planta de cloacas de Orense.

El problema de la red de agua y el saneamiento

“Vamos a tener problemas con la red de agua corriente en los próximos meses y tal vez años porque no se han hecho inversiones durante años y los vecinos tienen que saber que esto va a seguir pasando”, dijo Garate y afirmó además que “el grado de deterioro es innegable y el agua y el saneamiento garantizan la salud y lamentablemente hemos sufrido una serie de desatinos que han comprometido la calidad de vida y el medio ambiente que han quedado rezagadas ante una población en constante aumento, quiero resaltar la puesta en funcionamiento de un Plan Director que contemple la distribución y tratamiento de las redes que garanticen el acceso equitativo a todo los vecinos, que permitirá adaptarnos a cambios y es una oportunidad para promover la participación ciudadana, y en tal sentido insto a trabajar de manera colaborativa en la ejecución de este plan”.

Desarrollo productivo

“Contamos con la herramienta digital para la habilitación y estamos armando un equipo para asistir en barrido limpieza y recolección de residuos en el Parque Industrial. Hemos fortalecido y articulando más de 30 inserciones laborales nuevas, gente que ingreso al trabajo formal. Estamos diseñando un plan para transformarlos planes comunitarios en empleo formal”.

Turismo

“En turismo hicimos lo que pudimos en la temporada con un enorme trabajo del Director de Turismo. Estamos comenzando el año turístico con el concurso de pesca, la Fiesta Provincial de Trigo y Semana Santa junto al mar y estamos definiendo el perfil turístico que queremos”.

Transporte urbano

“Inauguramos una nueva etapa este martes para firmar el leasing para que Tres Arroyos tenga dos combis de transporte a más tardar el primero de abril”.

Seguridad

“Hicimos el recambio de autoridades porque creeos que la seguridad pueda mejorar necesitamos funcionarios policiales que vivan y conozcan Tres Arroyos; pasamos de tener 3 a 6 móviles de patrulla urbana; incorporamos a Gendarmería y pusimos más inspectores en la calle. Tomamos como política de estado el orden público y vamos a avanzar en un centro moderno de monitoreo. Estamos convocando a las acusaciones civiles para un nuevo Foro de Seguridad, y un comité de Crisis para dar mejor respuesta en la emergencia.

Estamos ordenando el taller de la Secretaria de Seguridad y estamos gestionando las licencias de conducir en las localidades, creamos el gabinete d mediación comunitaria para trabajar en los barrios”.

Vivienda

“Estamos detrás de terminar las 120 viviendas y tenemos el proyecto listo para 10 viviendas para el personal policial”.

Desarrollo Social

“Creamos la Mesa Solidaria para ir en ayuda de quienes peor la pasan donde no está solo el gobierno municipal, sino los clubes de servicio e instituciones para dar ayuda alimentaria por lo que debemos trabajar en red.

Hay vecinos que no están en condiciones de iniciar las clases para ir en la igualdad de la educación pública que nosotros defendemos.

Desde la secretaria de Desarrollo Social hemos dado respuesta a las necesidades que nos han pasado en estos días”.

Elección de delegados

“El 23 de marzo se podrán elegir los delegados por parte de los habitantes de las localidades y trabajar junto al intendente”.

“Estamos espalda con espalda con nuestra comunidad para construir el Tres Arroyos que soñamos”

Para mí es una enorme responsabilidad ser intendente de Tres Arroyos la honro cada día cuando vengo a trabajar pensando en un Tres Arroyos mejor, tenemos una manera de trabajar en la cercanía con los vecinos.

Estamos trabajando en obras que son muy importantes para el desarrollo de Tres Arroyos. Estamos con nuestra comunidad espalda con espalda para construir el Tres Arroyos que soñamos, va a llevar tiempo, pero está en marcha.

“Los que atacan son como la vecina chusma”

“He recibido ataques permanentes llenos de odio, y tengo diferencias porque quien está de este lado defiende la dignidad del que trabaja, el CRESTA, tener mejores escuelas, los servicios p públicos para todos los vecinos, la cultura, el deporte y el valor integrador, todo eso lo vamos a defender, pero la mayor diferencia que tenemos es que cuando la comunidad sufre nosotros estábamos, y donde estaban los que critican seguramente tratando de sacar una tajada política; son como la vecina chusma que se queja, critica, mira a los demás pero por el barrio no hace nada; nosotros vamos a estar siempre para los vecinos, critíquennos generen discursos violentos pero no nos van a correr de lo que queremos; hace tres meses tenemos vecinos tirados esperando una prótesis en el hospital porque no reciben ayuda ni de PAMI ni de ANSES pero para hacer videítos si tienen tiempo; hay que trabajar, no venir dos horitas por día; no voy a gastar tiempo a personas pero voy a defender mi honorabilidad con trabajo y cercanía pero la agresividad será respondida por la vía que corresponda, no tengan dudas”.

“Hice una autodenuncia para que se investigue”

Quiero decirles que el 22 de octubre los tresarroyenses eligieron un nuevo gobierno, queremos que los vecinos puedan realizarse y vivir mejor. Una nueva etapa comenzó y queremos que se ala etapa de la transparencia, con lo cual ante la versión infundada y maliciosa sobre una persona honorable del Secretario de Hacienda hice una autodenuncia que esa en la Fiscalía para que se investigue y queremos que el peso de la ley caiga sobre los responsables y también sobre los mentirosos.

“Los convoco a trabajar en conjunto”

Mis esfuerzos, energías y compromisos están con los tresarroyense que quieren un Tres Arroyos mejor, los convoco a todos a trabajar en conjunto”.

