Pablo Garate: “La construcción de la pileta municipal será un hito histórico” (videos)

18 julio, 2024 67

El intendente Pablo Garate visitó los estudios de LU 24 y se refirió a la decisión de la comuna de construir un natatorio municipal en la ciudad.

Garate dijo que “esto es un trabajo que venimos haciendo desde hace un tiempo, pensándolo, hubo proyectos de Mercedes Moreno cuando fue candidata, nosotros tuvimos esa idea y lo hacemos porque tenemos por ejemplo una Escuela de Guardavidas y también tenemos alumnos secundarios y terciarios con orientación en educación física: va a ser una pileta para todos, para que pueda funcionar todos los días del año, con un techo rebatible que nos permita utilizarla en invierno y verano, y que albergará diferentes actividades. La idea es hacerla pegadita al Polideportivo, una pileta semiolímpica; la primera etapa para el verano será hacerla descubierta. Estamos haciendo un manejo con orden transparencia y seguridad los fondos, hemos manejado muy bien el fondo educativo y también utilizando rentas generales”, dijo, respecto al financiamiento.

“Creemos que Tres Arroyos puede hacerlo y Tres Arroyos va a hacerlo, siendo cuidadosos y cuidando la economía de los vecinos, y me parece que va a ser un hito histórico, porque será una pileta para todo Tres Arroyos, como lo que venimos haciendo desde hace siete meses, es como el tema de las combis, me parece una cosa muy linda y estamos pensando también en proyectos innovadores para poder hacerlo en educación, lo venimos trabajando al tema con la experiencia de otros municipios, yo estoy acá porque quiero hacer cosas”, sostuvo.

El caso Dam y su pronta resolución

La charla luego derivó en diversos temas: el primer de ellos fue la resolución del asalto al matrimonio Dam ocurrido días pasados con la aprehensión del delincuente en Bahía Blanca, sobre lo que también opinó Garate, y sostuvo que “para mí lo de Tiso Dam es una situación para manejar, hoy estuvo en la Municipalidad, trabajamos en conjunto, hay algo que se ve en los resultados, que la gente entienda que vamos a dar pelea”, relató.

El Concejo Deliberante: “Palos en la rueda”

Garate habló sobre las situaciones que se dan en cada sesión del Concejo Deliberante ante la oposición cerrada a proyectos destinados, y sostuvo que “son todos palos en la rueda” y citó como ejemplo la posibilidad de brindar mayor seguridad renovando las cámaras en el Centro de Monitoreo, y mencionó que no dieron posibilidad de modificación de la polinómica del Ente Vial Descentralizado sobre el cobro de la Tasa Vial que, según dijo “significó una pérdida de 350 millones de pesos”.

“Hoy sentí una profunda desazón, porque uno de los funcionarios que se ha movido muy bien ha sido Pablo Ledesma y con tal de citar un proyecto personal, citarlo a Pablo (en referencia a los conceptos del concejal Ávila en el recinto) no me parece: con él pudimos hacer una buena temporada y una Semana Santa que dejó a todos contentos: estamos en un contacto permanente con los prestadores, avanzamos tanto que hay propuestas para vacaciones de invierno en todos lados y a alguien se le ocurre hacer una Secretaria de Turismo: pretendían crear un cargo político, a costa de los vecinos, algo prohibido por la Ley Orgánica porque el manejo del organigrama municipal corresponde al Ejecutivo”, resaltó.

“Hay que hacer la obra del agua sí o sí: está claro que este gobierno municipal quiere comenzarla y está claro que el gobierno Nacional no la financia ni tampoco lo puede hacer la Provincia, y ahora yo digo porque buscarle la quinta pata al gato, porque es probable que la obra no se termine en mi mandato, pero hay vecinos que incluso este invierno ya no tienen presión suficiente”, explicó.

“Yo me pregunto “por qué no buscamos soluciones”: yo me senté antes de asumir con todos los bloques y hace unos días anda un bloque que dice que le vamos a votar todo en contra y otro dijo que lo de la Secretaría era para marcarle la cancha al intendente”, mencionó.

Los que ponen palos en la rueda no ayudan en nada, y yo en mi única oportunidad de ser intendente quiero resolver problemas, dar el saltito de animarse a más, como tener las combis, y poder tener una pileta, como un distrito grande que somos, expresó.

Otros proyectos: Colonia de Vacaciones en Claromecó, las plazas y el Parque Cabañas

Sobre la colonia de Claromecó que necesita su refacción, Garate dijo que “estamos en un proyecto para trabajar en el tema para ponerla en muchas mejores condiciones porque es un lugar muy importante y un proyecto para hacer en etapas y también para mejorar los juegos en las plazas de Tres Arroyos, y también necesitamos recuperar al Parque Cabañas y también en algunas plazas que están pendientes.

“Estamos hablando de un municipio que como se ordenó puede empezar a hacer obra publica y eso tiene que ver con el manejo de las finanzas municipales; el Tres Arroyos que viene va a tener en los próximos días muchas cosas más. No todo se inventa algunas cosas vuelan desde otros distritos, y lo más importante es ser inteligente para entender que los vecinos estén mas seguros con las nuevas cámaras; yo no tengo antinomias, hablo con todos, pero los diálogos tienen que ser conducentes para lograr respuestas y no sacar ventaja política”, cerró.

Volver