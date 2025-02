Pablo Garate: “Las 24 horas fueron un éxito por el trabajo articulado con el Club Cazadores”

10 febrero, 2025 216

El intendente Pablo Garate realizó un balance sobre lo vivido el fin de semana en la nueva edición de las 24 horas de la Corvina Negra, y dijo que “sin dudas fue un éxito, un muy buen trabajo realizado por el Club Cazadores articulado con el municipio, por lo que estamos muy contentos por cómo se desarrolló”.

“Entendemos que ha sido un muy buen fin de semana, una muy buena jornada y los concursos de pesca que son diez en el distrito ayudan a la política turística y generan tambien actividades desde el municipio para permitir presentar a Claromecó Reta y Orense de la mejor manera y el dia lunes limpiar las playas de lo que fue el fin de semana; pudimos ver que los caminos que conducen a los balnearios, concretamente el camino a Balneario Orense fue repasado convenientemente”, agregó.

Sobre su participación en el concurso, dijo que “hacía como siente años que no participaba, nos juntamos un grupo de amigos y participamos, no sacamos nada, pero fue un gusto que nos dimos, pero uno no se puede desconectar del todo, porque teníamos el operativo de seguridad que Juan Apolonio lo manejó muy bien, y también todo lo que tuvo que ver con el folklore de la fiesta y los trabajos de Higiene Urbana.

“Estuve recorriendo en lo que fue el operativo de regreso, sabemos que se tarda más de lo habitual en venir de Claromecó a Tres Arroyos, pero por suerte salió todo muy bien en el mismo donde participaron todos los que articularon”, agregó.

Lo que viene: pesca, carnavales, Fiesta del Trigo y Semana Santa

“Tuvimos una actividad pesquera turística que funcionó muy bien, e incluso el sábado a la noche en Claromecó andaba mucha gente; ahora en unos días viene un concurso muy grande como es el de Echegoyen, y así hacen que se pueda extender un poco la temporada luego viene Carnaval, la Fiesta del Trigo que es un acontecimiento muy importante a nivel turístico para Tres Arroyos y después Semana Santa frente al mar. Esto es parte de una decisión política para que nuestros destinos sean visibles para la Provincia y para el país”, relató.

Sobre la organización de la próxima Fiesta Provincial del Trigo, Garate dijo que “nos estamos preparando con muchas alternativas, mucho trabajo, hay muchas cosas que resolver, los espectáculos están claros y yo creo que esta semana estaremos lanzando la Fiesta, mostrando lo que tiene que ver con los pormenores de todas las cosas que hacen que tengamos una Fiesta del Trigo que es el acontecimiento más importante del distrito de Tres Arroyos, que es una muy buena oportunidad para que nuestros artistas se muestren”.

