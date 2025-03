Pablo Garate: “Le pedimos a la gente cuidarse y que esté tranquila”

7 marzo, 2025 0

El intendente municipal Pablo Garate hizo un detallado informe sobre la situación de anegamientos por la lluvia en nuestra ciudad.

“Tenemos que seguir cuidándonos y andar lo menos posible por la calle porque tenemos un poco más de lluvia, y también sigue viniendo agua de la cuenca de De La Garma; hubo una lluvia pequeña en horas de la tarde, estamos monitoreando puente a puente de toda la ciudad, y haciendo ajustes de lo que son las compuertas, junto a todos los trabajadores municipales, hay que llevar tranquilidad pero nadie puede prevenir lo que puede suceder”, explicó.

“No hay gente evacuada por inundación, sí algunos casos que resguardamos a las familias porque su vivienda ha quedado en malas condiciones por la lluvia, hemos puesto a disposición el Polideportivo y el Centro Cultural La Estación; he recorrido mucho los barrios, y le pedimos a la gente que esté tranquila, hemos tenido que poner arena en algunas cosas pero no porque haya algún riesgo, sino preventivamente, estamos monitoreando minuto a minuto la situación”, dijo.

“Va a ser una noche larga, porque va a seguir lloviendo y si para el agua va a seguir bajando por los arroyos; nos ha pasado que la gente se preocupa en algunos lugares por lo que ha pasado otras veces, los arroyos vienen cargados pero hasta el momento no hay problemas importantes”, sostuvo el intendente.

“Estamos muy preocupados y ocupados para pasar esta difícil situación pero tenemos que llevar tranquilidad a la gente y reiterar que no salga si no es necesario, que no salgan para ver como vienen los arroyos, estamos atendiendo situaciones en el Barrio Ciclista y ahora vamos a trabajar en otros lugares ante esta situación de alerta; los trabajos que hicimos en Barrio Olimpo funcionaron. Es una noche difícil pero hay que pasarla”, graficó.

“Obviamente la Fiesta del Trigo se ha suspendido, ojalá mañana mejore y podamos recuperarnos. Estamos en contacto permanente con los funcionarios y ante cualquier eventualidad comunicarse a los números de emergencia”.



