Pablo Garate: “lo lógico es que tiremos todos para el mismo lado”

21 noviembre, 2023

Este lunes y en conversación con LU 24, Pablo Garate se refirió a posibles nombres en distintos cargos que surgirán de su gabinete y, además, el intendente habló del panorama local luego de la victoria de Javier Milei.

En tal sentido y acerca del triunfo del candidato de la Libertad Avanza, comentó: “como en toda competencia electoral, se puede ganar o se puede perder. Pero la reflexión es que la voluntad popular se ha expresado con claridad y nuestro sistema electoral ha funcionado de manera perfecta.”

Y agregó: “en nuestro espacio político tenemos que hacer una profunda autocrítica para encontrar las explicaciones de esta situación. Hay una enorme expectativa porque empieza un proceso político diferente, a mí no me gusta dar definiciones antes de que comiencen. Uno analiza de que haya impacto sobre Tres Arroyos, pero no podemos hacer análisis anticipados.”

Así mismo, remarco que: “ninguna cuestión ideológica está por encima de nuestros vecinos y vecinas, que me eligieron para que los gobierne. Vamos a defenderlos y trabajar en representar el interior de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos valores e intereses y una responsabilidad. No creo que haya problemas de convivencia democrática porque hay un gobierno nacional diferente al provincial, lo lógico es que tiremos todos para el mismo lado”.

Y continuó: “las apreciaciones de que Tres Arroyos va a estar desconectado son desafortunadas y no tienen en cuenta la voluntad popular. Hay un error de concepto, es dejar de lado a los vecinos y vecinas, no sólo al intendente.”

Finalmente, y respecto a su nuevo gabinete, adelantó: “hasta hoy no hemos dado los nombres, preferimos en seguridad, obras públicas y turismo, tener un plan de ideas básicas de como plantear ciertos temas. La ciudad necesita un recambio y ampliación en lo que es seguridad, nos hemos tomado todo el tiempo para tomar esta decisión porque las dos primeras son muy importantes. Hoy o mañana estaremos avanzando en esas designaciones”.

