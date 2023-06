Pablo Garate: “Massa fue muy claro, seguir insistiendo en la unidad”

11 junio, 2023

El Dr. Pablo Garate participó del Congreso del Frente Renovador que sesionó este sábado en Tortuguitas, y manifestó en contacto con LU 24, que el mismo transcurrió “con tranquilidad y responsabilidad, que es lo que se exige en este momento en el que hay que tomar decisiones” y agregó: “para mí, Sergio Massa fue muy clarito, en función de seguir insistiendo en la necesidad de generar unidad y consenso en nuestro espacio político, pero también invitando a y convocando a otros sectores de la sociedad que también crean que la Argentina tiene que seguir trabajando para salir de la situación en la que está”.

“Yo creo que él no dijo de ir solos, él dijo de que no tenía problema en participar de una PASO, y en realidad yo creo que esto es como parte de una cuestión de la participación democrática, es decir, si hay paso, bueno, participarán todo lo que deseen y Sergio dijo que deseaba que nuestro espacio participe, pero en el marco del Frente De Todos, y de una convocatoria amplia que seguramente es con otros sectores”, sostuvo y acotó: “es lo mismo que nosotros pensamos a nivel de Tres Arroyos; venimos hablando con todos los sectores de nuestro espacio pero más allá de nuestro espacio, venimos hablando con instituciones, con vecinos, como para que, efectivamente, en el momento justo que sea la presentación de lista, que es el 24 de junio, se resuelva. Si hay la posibilidad genera una unidad bien amplia, será de esa manera, y si hay PASO, habrá PASO. Por eso digo que hay que estar contra tranquilidad y meditando y dando pasos seguros en todo este tiempo”.

Axel 2023 y la intendencia de Tres Arroyos

Luego de conocerse el encuentro realizado en la sede del PJ para avanzar en la propuesta de reelección del gobernador Axel Kicillof este sábado y la presencia de Julio “Pity” Federico en el lugar, Pablo Garate afirmó: “la realidad es que Pity integra nuestro espacio, es concejal por nuestro espacio, y nosotros diríamos, venimos trabajando en este sentido desde hace tiempo, así que en eso estamos trabajando obviamente en conjunto y parte de lo que estoy contando es lo que venimos haciendo con los otros sectores, tanto hablando con algunos yo, con otros él, con otro compañero, como para que efectivamente le podamos mostrar a los vecinos y las vecinas de Tres Arroyos una buena alternativa para la etapa que viene, una alternativa que esté preparada para gobernar la próxima etapa; después, los nombres de los candidatos se van a resolver de acá al 24 de junio. Nadie puede creerse prescindible, y nadie puede, diríamos, de alguna manera, creerse solo con derecho a hacer. Con derecho a hacer tienen todos los vecinos y las vecinas que crean que pueden aportar algo para la ciudad, y en eso nosotros somos responsables y también somos tranquilos en esa cuestión”.

Elecciones sin Sánchez: “se hace difícil mostrar la etapa que viene”

Sobre si sería más fácil la elección sin la presencia del intendente Sánchez, manifestó: “yo no sé si es más fácil o no, porque la verdad que en las cuestiones electorales, la verdad que no lo tengo. Lo que sí digo es que lo que se hace más difícil para mí, es mostrarle a los vecinos y a las vecinas que la etapa que viene para reemplazar a un intendente de veinte años en el en el mandato, en su gobierno, que por algo los vecinos lo eligieron, tenemos que aportar todos nosotros los que de alguna manera aspiramos a eso, tenemos que demostrar responsabilidad, experiencia de gestión, porque problemas hay y problemas siempre va a haber, y lo que hay que mostrarle a los vecinos y a las vecinas es soluciones. Pero además, generar políticas de Estado.

Hoy hablaba con el ex intendente Fernando Ricci , charlábamos de algunos temas productivos, por ejemplo, el Parque Industrial, y hablábamos y decíamos, mirá, el Parque Industrial comenzó de alguna manera con decreto de creación el año setenta y cinco, más o menos, con que lo comenzó el peronismo, después avanzó en la etapa de Raúl Correa, con la Maltería Quilmes, posteriormente, este, en el gobierno de Ricci también, se hicieron algunas otras empresas, como también la innovadora creación de la Secretaría de Producción, que también fue en la época de del Intendente Ricci y ahora el Parque Industrial en el mandato de del Intendente Sánchez, también avanzó; eso es lo que debemos entender todo, y eso es lo que, de alguna manera, tenemos que hacer quienes aspiremos a reemplazar a Sánchez: continuar lo que está bien, mejorarlo, cuidarlo y hacer lo que hace falta”.

“Eso me parece que es más más difícil en términos de mostrarle a los vecinos de la vecina una alternativa sólida y con experiencia de gestión”, agregó.

“Priorizar el consenso, el diálogo y de ahí sacar conclusiones”

En otro tramo de la entrevista, y preguntado sobre si Malena Galmarini es número puesto para la intendencia en Tigre, Garate trazó un paralelismo y dijo que “son realidades diferentes; sé que Malena siempre tuvo la aspiración de serlo; obviamente cada uno se va perfilando de alguna manera, como cree: en mi caso, yo voy muy tranquilo, muy seriamente, muy responsablemente, porque sé que esto se resuelve el 24, y porque también entiendo y acepto que haya otros compañeros que también deciden ser precandidatos, y, entonces, lo que prefiero es priorizar el consenso, el diálogo y después de ahí sacar conclusiones”

“Aspiramos estar a la altura de las circunstancias”

Sobre las diferentes charlas que se vienen dando en Tres Arroyos en busca de lograr una unidad, dijo que “la verdad que por el momento van muy bien, venimos hablando todos, lo que pasó ayer, que vos contabas con la participación de Pity, también es otra de las charlas que vienen avanzando, así que estamos muy conformes con las charlas, sabemos que los días empiezan a ser definitorios, y ahí aspiramos a que todos estemos a la altura de las circunstancias, y seamos responsables para tratar de mostrarle a los vecinos y a las vecinas de Tres Arroyos que nuestro espacio político ampliado, insisto, con esto, porque me parece muy importante a muchos vecinos y vecinas que quieren aportar al Tres Arroyos futuro, podamos tener la percepción de que hemos generado mayor unidad posible”.

