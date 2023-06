Pablo Garate: “Me encantaría ser Intendente”

5 junio, 2023

Tal como adelanto LU 24, el presidente del FONCAP, Pablo Garate, tienen intenciones de ser precandidato a intendente por el Frente de Todos.

“A mí me encantaría ser Intendente del distrito que amo, Tres Arroyos es la ciudad donde nací, crecí, formé mi familia y tengo mis amigos. No hay otra cosa más linda que poder hacer las cosas que uno ve todos los días que le faltan”, expresó. En ese sentido, remarcó que “es un enorme desafío y algo que uno siempre quiere, pero hay que hacerlo con responsabilidad”.

Sin embargo, el exdiputado bonaerense sostuvo que “uno es precandidato el 24 de junio. Creo que la etapa que viene, la responsabilidad de reemplazar a un intendente después de 20 años, requiere de seriedad y tranquilidad. Quienes quieran participar de la elección deben tomarlo de esa manera. Hay que construir equipos y pensar muchísimo”.

Asimismo, consideró que “hay que seguir cuidando a nuestros vecinos, pero también darles futuro. Tres Arroyos tiene potencialidad y energía para dar el salto. Hay que consensuar y construir verdaderamente un proyecto”.

No obstante, Garate advirtió que “nunca debemos dejar de pensar que puede haber una elección PASO”. “Soy una persona humilde en ese sentido, trabajo y trato de generar cosas para mi ciudad”, añadió.

“Más allá de tener que consensuar con los sectores de nuestro espacio, venimos hablando y convocando a vecinos y vecinas que no son parte del mismo, pero tienen ganas y compromiso de mejorar Tres Arroyos”, explicó.

“No soy precandidato hasta que todo el contexto de alguna manera se ordene, pero me gustaría”, concluyó.

