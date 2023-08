Pablo Garate: “me gusta que planteemos los desafíos mirando para adelante”

6 agosto, 2023

El precandidato a intendente por Unión por La Patria, Pablo Garate visitó los estudios de LU 24 y habló de cara a las PASO del próximo domingo. Así las cosas, y sobre su boleta en particular, detalló: “cuando nuestros vecinos y vecinas vayan encontraran nuestra boleta sin competencia interna como actualmente la tienen algunos de los espacios políticos locales.”

Una elección especial en Tres Arroyos

Además, y sobre la no postulación del intendente Sánchez después de muchos años, comentó: “su decisión no incidió en mi postulación. Lo había decidido antes y siento que tengo la madurez y la experiencia de gestión para ser intendente municipal. El hecho de que él no sea candidato genera expectativa en los vecinos y estamos afrontando una elección en la que los vecinos deben participar activamente para interiorizarse bien en todos los temas”

Y agregó: “le pido a los vecinos y vecinas que vayan a votar, porque es una elección especial para reemplazar a un intendente de muchos años. Efectivamente vamos a decidir por sobre quién va a cuidar a la ciudad y sobre todo cómo vamos a ver a Tres Arroyos en el futuro.”

Por otro lado, y respecto a cómo llega etapa electoral, el ex diputado dijo: “llegamos a esta etapa y estoy muy contento de que hemos una campaña solamente diciendo que vamos a hacer para Tres Arroyos y las localidades en vivienda, educación, servicios públicos y hemos puesto muchas propuestas. Tuvimos mucha cercanía con los barrios, el centro, profesionales y varios ámbitos.”

“Me gusta que planteemos los desafíos mirando hacia adelante”

Y siguiendo sobre esto, enfatizó: “me gusta que planteemos los desafíos mirando para adelante. Cuando a mí me dicen que no se puede hacer la guardia pediátrica yo digo que es falta de gestión. Lo mismo en el ámbito del transporte para la educación y las cultura, hay experiencias que lo han hecho en otros lados y hay que gestionarlo. Nosotros creemos que hablar de esto es importante porque planteamos cómo continuar las cosas buenas que se han hecho. Como no tenemos competencia, pensamos en la transformación de la ciudad”

Finalmente, dio unas palabras a los vecinos y dijo: “estoy muy agradecido de los vecinos y vecinas que nos han permitido escuchar nuestras propuestas. Efectivamente si nos toca, hemos trabajado para llevar a cabo las propuestas en los ámbitos que requiere gobernar.

Y concluyó: “Animarse a más significa, que sobre lo que está bien hay que cuidarlo y crear la base y los cimientos para el futuro, como la universidad, la seguridad, la vivienda y la salud. Somos absolutamente conscientes, maduros y responsables como para entender que la etapa futura de gobierno implica seguir cuidando lo que se hizo bien y también mejorar y hacer lo que hace falta pensando en el futuro de Tres Arroyos.”

Volver