Pablo Garate: “No hay futuro posible sin cuidar la raíz productiva”

14 septiembre, 2025 0

El intendente municipal Pablo Garate reclamó a las autoridades del gobierno la necesidad de planificar, cuidar la raíz productiva para llevar a la producción como motor del esfuerzo hacia el desarrollo, a la vez que reclamó una coparticipación basada en el federalismo real que elimine las inequidades regionales.

Ante el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, Garate planteó “comprometernos para trabajar para terminar la ruta 72” en el tramo Bellocq – Copetonas “como una cuestión de eficiencia logística”

En su discurso en la Sociedad Rural, Garate sostuvo, entre otros términos:

“Queridos productores, vecinos, trabajadores de Tres Arroyos y de la región, porque nos acompañan muchos de la región, autoridades presentes, especialmente Javier, ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, quiero agradecerte de tu visita porque venís muchas veces a Tres Arroyos y eso es algo muy importante.

Es un honor poder compartir este espacio donde nace el corazón productivo de nuestro distrito y de nuestra región. Cada vez que venimos acá no solo vemos maquinaria, porque es lo más fácil, no solo vemos ganado cuando había o en algunas ocasiones, vemos el esfuerzo, vemos la cultura de trabajo, vemos la historia de Tres Arroyos que se proyecta para el futuro”.

“Acá vemos uno de los tres distritos más importantes de Producto Bruto Agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires. Vemos una comunidad en la que el campo, la industria, el comercio, los servicios y los trabajadores entendemos que solo entre todos vamos a seguir construyendo el Tres Arroyos grande que todos queremos. por su producción agrícola incluida la agroecológica pero también últimamente por su producción ganadera capaz de producir calidad y de competir en cualquier lugar del país y después para el mundo.

Estamos lo que somos es fruto del esfuerzo de generaciones que trabajan de sol a sol, con constancia, con valores y con la convicción de que en esta tierra se puede crecer. Para nosotros el campo es mucho más que campo. Es empleo directo e indirecto, producción, innovación, tecnología, servicios, arraigo, cooperativismo, la nueva ruralidad integral como desarrollo socioeconómico y prosperidad de los pueblos del interior que le aportamos al país”, sostuvo.

“En definitiva, acá vemos campo y ciudad juntos por el progreso, pero también hoy quiero dejar un poco en claro que para que nuestros trabajadores, y la región sigan creciendo, las decisiones deben tomarse sabiendo las realidades de nuestro pueblo y no como muchas veces se hacen tomadas desde lejos de nuestro territorio, sin conocer la realidad de nuestros campos, de nuestras economías regionales y de nuestra gente. El interior no necesita discursos, necesita certezas, como se acaba de decir: certezas para invertir, para producir y para trabajar con tranquilidad. Certezas para quien trabaja el campo, la industria, el comercio, que sepan que van a tener reglas claras”.

El Estado municipal acompaña no en torpeza sino en el crecimiento de nuestro distrito. Nosotros creemos en planificar y acompañar, en invertir, en defender a nuestra gente y en reconocer el esfuerzo del campo, la industria y el comercio” dijo.

“Porque cuando hablamos de campo no hablamos sólo de hectáreas o de camiones. Hablamos de familia, de trabajo genuino y de identidad. Nosotros creemos en el trabajo como pieza fundamental para el desarrollo, en la producción como motor y en la comunidad como base de todo”, agregó.

“No hay futuro posible sin cuidar la raíz productiva, sin defender a todos quienes todos se levantan todos los días para hacer grande el desarrollo con su esfuerzo. El campo, el campo de la Argentina Federal requiere que lo tengan en cuenta en la toma de decisiones. No sólo que utilicen lo que producimos y generamos.

En esto me quiero detener un poquito para decir con claridad que el interior productivo aporta mucho. De acá se llevan muchos recursos y no nos devuelven nada o casi nada. Debemos tener como prioritario la reforma tributaria, federal y progresiva.

Necesitamos una coparticipación basada en un federalismo real que elimine las inequidades regionales, que permita el incentivo y el desarrollo de la actividad productiva, resolver la cuestión logística e infraestructura, dejar de lado esquemas impositivos que exacerban el centralismo, la traba y sean regresivos para el interior de la actividad agropecuaria. En el marco de la construcción de un proyecto de país federal con crecimiento, con equidad, con empleo generando pujanza” aseguró.

“Esta es la diferencia entre mirar el país desde un escritorio en Buenos Aires o hacerlo desde el interior. Nosotros sabemos lo que cuesta producir, lo que cuesta invertir, lo que cuesta salir todos los días a trabajar. Y sabemos, por ejemplo, que si no hay caminos, no hay infraestructura,) si no hay reglas claras, todo ese esfuerzo se pierde.

Por eso quiero decirlo con claridad: necesitamos que las obras viales, que la inversión en infraestructura, que el acompañamiento al productor y al vecino se hagan con una mirada federal, pero sobre todo una mirada cercana a lo que pasa en nuestro pueblo. El desarrollo es un enclave estratégico entre dos puertos”, relató.

“Por eso aprovecho, Javier, que estás acá, para comprometernos y trabajar por terminar la Ruta Provincial 72 como una cuestión de eficiencia logística: no puede ser una discusión ideológica arreglar las rutas por las que transita la producción) Deben ser acuerdos de sentido común”, dijo.

