Pablo Garate: “No podemos dejar pasar oportunidades que conectan a Tres Arroyos con el país”

19 marzo, 2026 372

El intendente Pablo Garate se refirió a la sesión del Honorable Concejo Deliberante en la que debía tratarse un proyecto clave para avanzar en la recuperación de la conectividad aérea de la ciudad.

“Hace casi 30 años que Tres Arroyos no tiene vuelos. Hoy teníamos una oportunidad concreta para empezar a cambiar esa realidad”, expresó.

El jefe comunal explicó que se trataba de “un paso administrativo necesario para avanzar en una propuesta del sector privado, que desde el Municipio acompañamos, para lograr una conexión aérea con Buenos Aires”.

Sin embargo, el proyecto no pudo ser tratado por falta de quórum. “Por decisión del Movimiento Vecinal, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica y Nuevos Aires, no se dio el debate. Y eso significa perder tiempo, oportunidades y desarrollo”, señaló.

Garate remarcó la importancia estratégica de contar con conectividad aérea: “No es un capricho. Es pensar en el crecimiento de Tres Arroyos, en más turismo, más comercio, más industria, mejores posibilidades en salud y en el desarrollo general de nuestra comunidad”.

En ese sentido, agregó: “Mientras en otras ciudades esto ya está funcionando, nosotros seguimos discutiendo si avanzamos o no. Y la verdad es que no podemos quedarnos atrás”.

Por último, el intendente sostuvo: “Esto no debería ser una discusión política ni ideológica. Es una decisión sobre el futuro de Tres Arroyos: si queremos estar conectados o seguir aislados. Desde nuestro lugar, vamos a seguir insistiendo, como en cada tema de gestión, para que la ciudad avance”.

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