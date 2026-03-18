Pablo Garate, primero en el ranking de intendentes de la Sexta

18 marzo, 2026 15

En la habitual medición que hace la consultora GlobalData, en el mes de marzo se encuentra primero en el ranking de intendentes el tresarroyense Pablo Garate, con un diferencial de imagen del 7.9% positiva.

Lo siguen el jefe comunal pringlense Lisandro Matzkin, con el 6.3% y tercero es Juan Carlos Chalde de Coronel Dorrego con un 5.9% respectivamente.

Luego se encolumnan: José Nobre Ferreira de Guaminí, 5.4%; Sofía Gambier de Pellegrini, 5.4%; Hernán Arranz de Monte Hermoso,4.7%; Lucía Gómez de Adolfo Gonzales Chaves, 4.6%;Ricardo Marino de Patagones, 3.9%; Luciano Spinolo de Tres Lomas, 3.8%; Francisco Etchepare de Daireaux, 3%; Alfredo Fisher de Laprida, 1.7%; Diego Reyes de Puan, 1.6%; Martín Randazzo de General Lamadrid, 1.2%, todos con resultado positivo.

En tanto, el diferencial de imagen negativa se inicia con Javier Andrés, de Adolfo Alsina, con el 0.7%; Rodrigo Aristimuño, de Coronel Rosales, 2.7%; Ariel Sucurro, de Salliqueló, 3.3%; Carlos Bevilacqua, de Villarino, 4.8%; Sergio Bordoni, de Tornquist, 5.2%; Federico Susbielles, de Bahía Blanca, 6.6%; Julio Marini, de Benito Juárez,11.4%, y cierra Ricardo Moccero, de Coronel Suárez, con el 12.5%.

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