Pablo Garate: “Sánchez debe ser un hombre de consulta en lo que viene”

18 mayo, 2023

El titular del FONCAP, Pablo Garate, también opinó a través de LU 24 sobre la decisión de Carlos Sánchez de no ser candidato en las elecciones de este año.

Sostuvo que “hay momentos en los que uno toma decisiones por otros valores que no son solamente la función pública, en tal sentido, su figura se realza porque hay valores muy importantes porque la familia es muy importante”.

Sobre Sánchez, dijo que “ha sido un gran intendente en términos de lo que ha conseguido para Tres Arroyos, luego estarán las cuestiones políticas, pero uno tiene que reconocer que nos tiene que servir que Carlos Sánchez tiene que colaborar y ser un hombre de consulta a quienes tengan la responsabilidad de gobernar en las etapas que vienen: me parece que en esa posición hay que poner a un intendente de muchos años en una buena gestión”.

“Tengo una relación de respeto con él”, dijo y opinó que “a veces cuando hay cuestiones en las que uno debate lo que mejor quiere para su pueblo puede haber diferencias, pero cuando todos tiramos para el mismo lado, las diferencias se terminan en ese momento. Nosotros hemos dicho las cosas que queríamos hacer mejor pero valoramos lo hecho. Siempre valoramos al CRESTA, al Parque Industrial, pero necesitamos que Tres Arroyos de un salto importante hacia adelante”.

“A quien no le gustaría ser intendente para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas?”

“Creo que no hay que hablar de la candidatura de uno, porque creo que tiene que salir de un consenso y el acompañamiento político de vecinos y vecinas que crean que es el momento”, dijo cuando se le preguntó si aspira a la jefatura comunal. “Tenemos que construir u n programa de gobierno, generar dialogo, cercanía, tener propuestas claras para resolver los problemas. Las candidaturas no nacen solo de una aspiración sino del acompañamiento de vecinos o vecinas”.

“Como le pasó a Carlos Sánchez en 2003 cuando fue electo por primera vez, a quien no le gustaría ser intendente para mejorar la calidad de vida para los vecinos y vecinas? Se preguntó.

“Creo que debemos tomar la noticia respetuosamente, con quien ha dado un paso al costado y privilegio otras cosas, tenemos que acompañar porque en la próxima elección habrá un cambio ya que el intendente que nos gobernó durante 20 años no va a estar, por lo que hay que ser más que responsables, pacientes, serios y acompañar. Hay veces que uno decide ser candidato y a veces no serlo”, finalizó.

