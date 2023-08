Pablo Garate: “Sánchez tuvo una reacción casi agresiva”

25 agosto, 2023

El candidato a intendente de Unión por la Patria, Pablo Garate, consideró que la del intendente Carlos Sánchez fue “una reacción casi agresiva de plantear esta situación” luego que el Concejo Deliberante no tratara su pedido de licencia. El jefe comunal, en declaraciones a LU 24, dijo: “concejales: métanse la licencia en el lugar más oscuro de su cuerpo”.

“Uno se pone a reflexionar y dice ¿nuestras vecinos y vecinas qué ven?, ¿a la gente le importa una discusión por licencias de políticos? Tenemos que elevar el discurso y trabajar para proponer respuestas y soluciones a los problemas que tienen nuestros vecinos. Siento que la política está aislada”, afirmó.

“El Intendente días atrás se tomó licencia y está muy bien, pero introducir esto no le sirve a nadie. Es momento que la etapa que viene sea diferente. No se puede usar el Estado para hacer campaña. Mejor discutamos cómo resolver el problema de salud que tiene el distrito, la seguridad, viviendas, los problemas que importan”, sentenció.

En relación a que los ediles Gutiérrez, quien también pidió licencia y tampoco fue tratada, y Elgart votaron en disidencia con el resto de la bancada peronista, manifestó que “en las cuestiones internas del bloque no me meto, las resuelven ellos, prefiero no opinar porque la política está hablando solo de la política y eso es un problema porque, además, se vuelve agresiva. Yo les pido salir de eso. Hay que resolver los problemas de los vecinos y vecinas. Estoy pensando en el futuro de Tres Arroyos, no buscando la cuestión de la ventajita política”.

Asimismo, consideró que “la campaña debe ser transparente pacífico, sin peleas, sin el uso de recursos del Municipio”.

“Estoy preparado para ser intendente”

“Los votos no son de nadie, tanto la interna del Movimiento Vecinal como la de Juntos terminaron y ahora quedamos los candidatos con un escenario nuevo”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que el sábado 2 de septiembre, en instalaciones de la Biblioteca Campano, habrá una jornada de equipos técnicos para construir políticas públicas.

“Las elecciones del 22 de octubre no son un domingo más: se decide el futuro de Tres Arroyos en función que se va a reemplazar a un intendente que gobernó 20 años. Yo siento que estoy preparado. Es una etapa de cambio, con propuestas serias, y de cuidar lo que está bien”, concluyó.

