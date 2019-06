Pablo Garate: sectores del peronismo no comparten nuestra visión y deciden ser funcionales a la agotada gestión de Sánchez

A través de un posteo de Facebook, luego de presentadas las listas, el diputado Pablo Garate, da su opinión de por qué no se logró la unidad. Habla de un segmento peronista funcional a Sánchez y no deja de reconocer que quiso y quiere ser Intendente.

En su escrito dice:

“Durante las últimas semanas hicimos grandes esfuerzos para lograr una unidad política de la oposición en Tres Arroyos.



Estamos convencidos de que esa unidad tenía que tener el objetivo de ganar la intendencia, para poder solucionar todos los problemas que sufrimos los vecinos, y que la actual gestión no logró resolver en todos sus mandatos.

Y la unidad tiene que tener gestos, renunciamientos y generosidad, claro que a veces la política no va por ese lado.

Lamentablemente, algunos sectores del peronismo no comparten nuestra visión y deciden ser funcionales a la agotada gestión del intendente Sánchez, poniendo trabas y condicionamientos.

A pesar de ello, mantenemos la firme convicción de que Tres Arroyos, la Provincia y la Nación necesitan de nuevas gestiones que permitan su desarrollo.

Por eso es que vamos a hacer el máximo esfuerzo para que la compañera Mercedes Moreno logre conducir los destinos de nuestra ciudad, acompañando, trabajando ya que creo que es el mejor proyecto para que Tres Arroyos sea mejor, deje de estar de espaldas a los vecinos y vuelva a la senda del crecimiento.

Por último, aprovecho para agradecer a todos los que me mandaron mensajes y expresiones de apoyo en las últimas horas. Quiero que sepan que no vamos a bajar los brazos, que esto de ninguna manera implica renunciar a mi sueño de gobernar esta ciudad que tanto amo, seguiré trabajando intensamente desde nuestro espacio de unidad y haciendo todos los esfuerzos para construir una alternativa seria y superadora en Tres Arroyos”.