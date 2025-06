Pablo Garate: “Seguimos en alerta hasta que pase el temporal”

El intendente municipal Pablo Garate hizo un balance del trabajo realizado en coordinación permanente con Defensa Civil, en el marco del alerta naranja que afectó a las localidades balnearias del distrito, y la asistencia a brindar una vez que el clima mejore.

“Tenemos un grupo muy armado y muy bien trabajado de Defensa Civil, que se ha movido durante toda la noche. tuvimos algunas situaciones en Tres Arroyos mucho menores que lo pasado en la costa, pero seguimos en alerta todas las dependencias municipales, pedimos a la gente que se siga cuidando convenientemente, y una vez que pase la situación salir en ayuda de quienes lo necesiten”, sostuvo.

“El Ente Vial y Servicios Urbanos van a ir a recuperar lo necesario en Claromecó, yo voy a ir a Reta para solucionar los problemas, estamos trabajando ya que hay situaciones que se irán dando a medida que esto termine”, explicó.

Sobre el dictado de clases, en las localidades costeras, Garate dijo. “estamos atentos a lo que dice Defensa Civil, y tuvimos que suspender Claromecó, Reta y en Orense en la Escuela 47 porque está rodeada de árboles y luego se cortó la luz”.

“En Tres Arroyos afortunadamente no tuvimos un evento climático como el sucedido en la costa, y también hemos tenido contacto permanente con funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, porque tenemos un montón de situaciones afectadas como la Costanera de Claromecó, los baños públicos, pero tenemos que esperar que pase el momento más importante y después trabajar en la recuperación”, insistió.

“Esto es el cambio climático sin ninguna duda”, dijo y agregó “veamos las consecuencias finales, trabajemos en lo que sea necesario; vamos a seguir por este camino: es un evento muy fuerte, al ver el mar hoy nos dimos una real cuenta de lo sucedido”.

Gas en las localidades

“Estamos enfocados en la ampliación de los tubos de redes de gas en las localidades, estuvo gente de BAGSA tomando medidas de precaución y también trabajando para la habilitación, pero hoy nos estamos ocupando de todo el distrito”.

Garate – Kicillof y el proyecto universitario a presentarse en Mar del Plata

“Axel sabe lo que pasó en Tres Arroyos y está muy presente en la gestión, sentimos que trabajamos conjuntamente y el miércoles voy a estar en Mar del Plata porque vamos a presentar lo vinculado al CRESTA y a nuestro futuro universitario, la potencialidad como Universidad que nos permite mostrar nuestro proyecto al resto de la Provincia; venimos hablando con la Secretaria de Turismo ante la renovación de la Oficina de Turismo en Claromecó, se empezó también la refacción de Ruta 3 Sur; el gobernador está siempre invitado para venir a Tres Arroyos, yo cada vez que lo encuentro lo invito permanentemente”, dijo.

Elecciones

“Estamos a 30 días de la presentación de listas en la Provincia y en Tres Arroyos, por lo que hago valer lo que significa y la potencialidad que tiene Tres Arroyos, el distrito con más electores en la Provincia, me hago oír no solamente en cuestiones políticas sino en defensa del distrito; habrá momentos en los que al instante de presentar la lista entendemos que hemos hecho un gran esfuerzo en este año y medio de gobierno, con la nueva impronta que tiene la gestión en respuesta inmediata y estar cerca de los vecinos que ya ven los resultados, por lo que le vamos a pedir que nos respalden”, afirmó.

Yo me levanto todos los días temprano para que los vecinos tengan una mejor calidad de vida”, finalizó.

