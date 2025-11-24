Pablo Garate será panelista en el 1º Encuentro Internacional de Hábitat Popular

24 noviembre, 2025 3

El intendente Pablo Garate participará como panelista del 1º Encuentro Internacional de Hábitat Popular a desarrollarse en Mar del Plata este martes y miércoles, donde cerrará el evento el Gobernador Axel kicillof.

El encuentro se debe a una iniciativa del Gobierno bonaerense que reunirá a especialistas de Argentina y América Latina para “aportar a la construcción de políticas públicas orientadas a un hábitat digno, justo y sustentable”.

“Contará con la participación de representantes de gobiernos, organismos multilaterales, instituciones académicas, organizaciones sociales y equipos técnicos”, informaron desde Provincia.

“La propuesta comprende paneles temáticos, talleres participativos y un conversatorio internacional, articulados con el objetivo de poner en común experiencias, desafíos y estrategias vinculadas a la integración sociourbana, la planificación territorial, el derecho al hábitat y la gestión comunitaria”.

Pablo Garate formará parte del panel de Planificación y reordenamiento territorial, donde compartirá espacio con Evangelina Velazco, Directora de Planificación Urbana y Territorial PBA; Antonio Azuela de la Cueva Especialista en Derecho Urbano, UNAM, México; María Laura Canestraro, GESU-ISTEC, UNMDP, CONICET; Alfredo Garay, Especialista en planificación urbana y Andrés Watson, Intendente de Florencio Varela, PBA.

Volver