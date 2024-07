Pablo Garate: “somos un ladrillo en la pared en la construcción de la etapa que viene” (video)

8 julio, 2024

El intendente y conductor del espacio Somos Tres Arroyos, Pablo Garate, en la inauguración de su nuevo local en la Avenida San Martín 618, se dirigió a los presentes con un sentido discurso en el que evaluó los siete meses de gestión y convocó “a los compañeros y compañeras, ya que necesitamos de la generosidad de la gestión, pero también de la militancia, del trabajo y de la participación para poder seguir abrazando a los vecinos y vecinas que quedan a la intemperie, en términos sociales”.

Iniciando su discurso agradeció a los jóvenes que prepararon el acto, y luego dijo que “sentimos la satisfacción que todos los días tenemos compañeros y compañeras que nos acompañan”.

Quiero agradecer también a todos los compañeros y decirles que acá está nuestro espacio político, acá está el peronismo de Tres Arroyos”.

Incluyó además a quienes se integraron a la fuerza que les permitió ganar la intendencia y a quienes se sumaron no siendo peronistas, y convocó “a una unidad más amplia, no solo a nivel de Tres Arroyos, sino a nivel provincial y nacional para construir la Argentina que queremos, con aquellos que vienen de otras pertenencias políticas y cuando comience el período electoral tenemos que sumar a quienes tienen cercanías con nuestras ideas o con aquellos que vienen de otras experiencias políticas o con quienes participan dela vida de la Argentina, de la Provincia de Buenos Aires o de nuestra ciudad”.

“Quiero ser también muy agradecido con los empleados municipales porque colaboran para tener una mejor gestión; nosotros sabemos que es un momento difícil de la Argentina, hay muchos vecinos que la están pasando mal, por lo que necesitamos la generosidad de la gestión y también de la militancia, del trabajo y de la participación para poder seguir abrazando a los vecinos que quedan a la intemperie en términos sociales”, sostuvo.

“Hoy la situación afecta a los pueblos del interior, y eso nos exige un mayor compromiso; hay compañeros y compañeras que circunstancialmente hoy tienen un cargo político; digo circunstancialmente porque en esos lugares hay desgaste, hay un enorme esfuerzo que tal vez en algún momento vaya otro compañero o compañera a ese lugar”, dijo.

“Lo más importante es que tengamos las ideas claras de adonde vamos: nosotros creemos que Tres Arroyos esta para mucho más, despacito, como lo hicimos en la campaña, Tres Arroyos empezó a animarse a más, lentamente en siete meses: en siete meses nadie decía que podíamos hacer la Guardia Pediátrica, también nos decían que no podíamos hacer las combis, que no podíamos elegir los delegados en las localidades, elegimos a quienes mejor representan el destino de esas localidades”, dijo y agregó que “en Orense hicimos algo que la gente pedía hace mil años que era la pavimentación a la entrada a la Sala y hoy la Provincia nos aseguró que vamos a avanzar en la intervención del cruce que tiene que ver con Orense y Copetonas”, anunció.

“Nuestros funcionarios visitan las localidades, esto hace mucho tiempo que no pasaba, estamos peleando todos los días para construir el Tres Arroyos que queremos, vamos a empezar de a poco a acomodar la colonia de Claromecó, hicimos retomar la construcción del Jardín de Reta, vamos a licitar el gas de la escuela 25 de Copetonas, la idea que tenemos con la Planta de San Francisco de Bellocq. Sabemos lo que está pasando, pero estos siete meses nos permitieron conseguir cosas maravillosas: que un vecino diga que hace años que no pasaba una máquina, seguramente algo nos falta, pero empezamos a recuperar las localidades, los barrios, y mañana vamos a hacer un acto en el centro de la ciudad muy importante”, describió.

“Los que me conocen saben que entre mi paciencia y la idea que esto no pare nunca, tenemos una responsabilidad muy grande, y siento que tengo una responsabilidad de no defraudar a ningún vecino, en hacer que podamos vivir en una mejor ciudad, en un mejor distrito”, expuso.

“Esta inauguración del local es el motivo que nos juntó hoy, pero que sea el motivo de articular un proyecto para que nuestros vecinos vivan mejor y también para defender las cosas que no son de Tres Arroyos, tenemos que decir lo que pensamos, no se consigue nada si no lo conseguimos desde nuestro lugar, en realidad mas que un granito de arena cada uno de nosotros, de todos los compañeros de todos los sectores que participan de esta reunión somos un ladrillo en la pared en la construcción de la etapa que viene”, aseguró.

Volver