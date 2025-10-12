(audio) Pablo Garate: “Tenemos que cuidar a Tres Arroyos ante un momento difícil del país”

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, habló en diálogo con LU 24 sobre los principales temas de su gestión, el contexto nacional y la seguridad en el distrito. Durante la entrevista, el jefe comunal destacó la necesidad de “cuidar a Tres Arroyos” frente a un escenario económico y social complicado, y explicó la creación de la nueva patrulla municipal de prevención.

“El contexto institucional del país tiene impacto en Tres Arroyos y eso me preocupa naturalmente”, expresó Garate. En ese marco, comentó que convocó a los bloques de la oposición “para construir un diálogo que nos permita defender a Tres Arroyos ante una situación nacional difícil”.

El intendente señaló que el municipio recibirá hacia fin de año unos 5.000 millones de pesos menos en coparticipación desde la Provincia de Buenos Aires, lo que consideró “un dato preocupante”. A pesar de ello, remarcó que su objetivo es que el distrito “siga funcionando con normalidad, con inversión, obras públicas y servicios”.

Seguridad y patrulla municipal

Consultado por las recientes medidas en materia de seguridad, Garate aclaró que la patrulla municipal de prevención no utilizará armas letales.

“Lo que hicimos fue reglamentar las funciones del nuevo cuerpo de prevención. En el artículo séptimo solo se menciona el uso de armas no letales, pero no estamos hablando de las pistolas Taser ni de nada similar. Se trata de herramientas disuasivas, como elementos químicos irritantes o gas pimienta”, explicó.

El jefe comunal sostuvo que el municipio trabaja en un protocolo de actuación y en capacitaciones físicas y técnicas para el personal.

“Queremos que quienes integren la patrulla estén preparados, que haya requisitos claros y formación. La idea es dar una mejor respuesta a los vecinos”, indicó.

Garate mencionó además la coordinación permanente con la policía comunal y con distintas fuerzas provinciales. “Estamos atentos a lo que pasa y a posibles ingresos de personas de afuera. Hace unos días hubo una detención importante gracias al trabajo conjunto entre la patrulla y la policía”, relató.

“Hay que estar alerta”

En otro tramo de la charla, el intendente reconoció que la preocupación por la inseguridad creció entre los vecinos, aunque aclaró que “los hechos que ocurren en Tres Arroyos no son de la magnitud de otras ciudades”.

“No se trata de negar la sensación de inseguridad, al contrario, trabajamos todos los días para que la gente se sienta tranquila. La presencia policial y municipal se nota, y la articulación con las fuerzas provinciales viene dando buenos resultados”, señaló.

También destacó que la Justicia local necesita mayor presencia: “Tres Arroyos no tiene un juez de Garantías propio, y eso afecta la eficacia de la respuesta judicial. Estoy en contacto permanente con el ministro de Justicia provincial para resolverlo”, comentó.

Frigorífico Anselmo y posibles inversiones

Garate se refirió además a las versiones sobre el interés del empresario Alberto Samid en el frigorífico Anselmo.

“Fui contactado por su gente, que me expresó la intención de visitarme en Tres Arroyos. Les dije que, si vienen en plan de invertir, institucionalmente los voy a recibir, como a cualquier otro inversor”, afirmó.

El intendente remarcó que hay otras personas interesadas en el frigorífico, y que su prioridad es cuidar los puestos de trabajo. “Anselmo representa 150 familias de Tres Arroyos. Más allá de que sea una cuestión privada, el municipio tiene la obligación de estar cerca”, señaló.

“Desde diciembre del 2023 tomé la decisión de cuidar a Tres Arroyos”

En el cierre de la entrevista, Garate resumió su visión de gestión: “Desde el 10 de diciembre de 2023 tomé la decisión de hacer todo lo posible y necesario para cuidar a Tres Arroyos. En un momento difícil del país, ese esfuerzo hay que redoblarlo desde todos los frentes: la seguridad, lo productivo, lo económico y lo social.”

