Pablo Garate: “Tenemos que demostrar que podemos hacer otras cosas”

29 junio, 2023

Pablo Garate, precandidato a la intendencia por Unión por la Patria, visitó LU 24 y relató que su decisión de ir por el cargo fue tomada ya en el mes de abril, sin saber aún que el intendente Sánchez declinaría su postulación para un nuevo período. Afirmó que “hay buenos cimientos pero debemos construir hacia arriba” y que bajaría las tasas municipales para recaudar mejor”.

“Yo había decidido ser candidato desde abril pensando en enfrentar a Sánchez, y como gobernar Tres Arroyos, por lo que inicié un camino de diálogo, despacio, paso a paso para que Unión por la Patria tenga una propuesta superadora, de futuro, de animarse a más, a lo que hace falta, por lo que fuimos construyendo ese consenso, por más que en el cierre de listas pueden faltar algunas cosas, pero me parece que de cara al futuro hay que hablar de lo que queremos en Tres Arroyos para adelante”, comentó.

“Tengo mucho respeto por el intendente actual y también nos hemos dicho las cosas que nos enfrentan pero creo que a partir del dialogo, se construye, y la etapa que viene es la de reemplazar a alguien que los vecinos y las vecinas lo votaron por cinco mandatos”, sostuvo y recalcó “siento una gran responsabilidad y seriedad porque creo que el momento así lo merece”.

“Hay buenos cimientos y un montón de nuevos desafíos”

“Me parece que hay buenos cimientos pero me parece que hay un montón de desafíos por delante, que nosotros venimos definiendo hace tiempo, no puede ser que no haya guardia pediátrica, tenemos que dar un saltito a tener Universidad, decimos que el Parque Industrial es una de las iniciativas que comenzó en los gobiernos peronistas, y explotó y creció con los dos gobiernos vecinalistas, pero ahora tenemos que ir por un camino que marque el desarrollo del sector agropecuario, y tenemos el puerto de Bahia Blanca y aunque parece increíble, está Vaca Muerta, estuve en Neuquén hace un mes y hay que mirarlo”, manifestó.

“Hay que priorizar la cultura del trabajo”

“Creo que hay que priorizar la cultura del trabajo, la vivienda social , es necesario que construyamos una política de seguridad municipal, que tiene un montón de aristas para trabajar; no tenemos transporte público en las localidades, hay otros municipios que han tenido un crecimiento mucho mayor como Tandil, creo que hay que buscar esas cosas; para mí Tres Arroyos empieza esta nueva etapa y tenemos que animarnos; hay que construir sobre lo realizado: está bien hacer pavimento, pero hay que mantener lo deteriorado, que llegue también el gas a los barrios, son desafíos de esta nueva etapa, a la que hay que aportarle experiencia, gestión y responsabilidad de cada uno de nosotros”, dijo Garate.

“Podemos hacer otras cosas”

“Hay que mostrar cómo vamos a cuidar Tres Arroyos pero tenemos que mostrar que podemos hacer otras cosas, podemos tener muchos mejores esquemas en educación, en cultura, donde hay enormes desafíos; pero como yo entiendo que en la etapa que viene hay que consensuar”, argumentó.

“Siento que se viene un momento en el cual Tres Arroyos es la posibilidad de un montón de cosas para hacer, para dialogar más, pensando en que queremos lo mejor para nuestro lugar, y que nos cruzamos todos los días en la calle, y cuando alguien dice algo malo de otro, está mal; yo recorro los barrios y siento que la gente la está pasando muy mal”, citó.

“Hay que bajar las tasas municipales recaudando mejor”

“Creo fehacientemente que hay que hacer innovación, recaudar mejor, hay que bajar las tasas municipales recaudando mejor y acompañando a ciertos sectores que nos pueden dar una mano, como los comerciantes, que nos pueden ayudar a dar un pasito para adelante, lo mismo los empresarios del Parque Industrial; hay que tratar de arreglárselas que haya menos cargos políticos, porque estamos en una etapa en la cual los recursos no alcanzan y tienen que ir a las causas que se necesitan prioritariamente, como generar un plan de viviendas, reformar la política de salud, dotar de servicios a los barrios; es cierto que Tres Arroyos tiene algunas ventajas pero es cierto que le faltan algunas cosas que tienen que tener debate”.

“Tenemos los cimientos y desde ahí se construye para arriba”, reiteró y dijo que “el debate tiene que ser pasional porque todos los que somos candidatos queremos lo mejor para tres Arroyos, pero hay que tener miradas estratégicas como la posibilidad de tener una política turística diferente para las localidades y la ciudad cabecera”.

“La experiencia del Ente Vial hay que continuarla y profundizarla; el debate pasa por ver que hacer para adelante”, afirmó.

“Ahora es el momento más importante de la campaña y como no tenemos otra lista podemos decirle a los vecinos como gobernaríamos si llegaremos a ganar”, concluyó.

Volver