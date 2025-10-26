Pablo Garate: “votar hoy es importantísimo”

26 octubre, 2025 0

El intendente Pablo Garate sufragó poco después de las 9:00 y luego, en contacto con el móvil de LU 24 sostuvo “Hoy tenemos una responsabilidad muy importante, invito a la gente a que participe porque es importantísima, ya que lo que pasa en el Congreso se refleja en los municipios”, dijo.

Me hubiera gustado que el sistema de la Boleta Única se hubiera explicado con más tiempo, hubo gente que me pedía boletas, porque no llegaba la información, pero es un sistema que permite que el voto sea más rápido”, manifestó.

Confirmado: con Kicillof esperará los resultados

“Esperaremos en La Plata los resultados, ayer me llegó la invitación y a la noche un mensaje directo de nuestro candidato Jorge Taiana, con quien vamos a estar aguardando los datos a medida que se vayan dando a conocer”, expresó, confirmando el adelanto de LU 24.

Volver