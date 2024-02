Pablo Goizueta: “La idea es llegar a las 3000 cañas”

10 febrero, 2024

Pablo Goizueta, presidente del Club Cazadores, en el marco del comienzo de la 62º edición de las 24 horas de la Corvina Negra, dijo: “el pronóstico dice que entre las 11 y las 12 va a dejar de llover.

Después, aparentemente, a la tardecita se pondrá el viento del norte hasta la madrugada y después se pondría nuevamente del este, o sea que las condiciones son inmejorables y el mar también está en buenas condiciones. Esperemos que pase la lluvia que se está dando.

La idea es llegar a las 3000 cañas, hay mucha gente inscribiéndose así que nuestra expectativa es superarlas. Creo que es un buen número, teniendo en cuenta la situación económica, sabemos que aparte de la inscripción también se requiere bastante plata para estar las 24 horas frente al mar. Hay gente que ya está acá desde ayer, con mucho entusiasmo y los campamentos armados.

Quiero agradecer a todos los que pescadores, como a los no pescadores que se anotaron en el concurso por los sorteos. Que vengan tranquilos, no se apuren porque esto es largo, pero hay tiempo de sobra. Se pueden anotar hasta la hora de iniciado el concurso y si están en viaje, se pueden comunicar con el club en caso de algún desperfecto mecánico y que no lleguen y tiene tiempo, en ese caso, hasta las 18 horas del día de hoy. También habrá dos móviles en Orense y Reta para inscribirse en la playa”, concluyó.



