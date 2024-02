Pablo Goizueta: “Se cumplieron las expectativas, estamos muy contentos”

12 febrero, 2024

El presidente del Club Cazadores, Pablo Goizueta, hizo un primer balance de las 24 Horas de la Corvina Negra, concurso pesquero que organizó la entidad el fin de semana en la costa tresarroyense.

“Las 24 horas son un clásico, estamos muy contentos, hubo un montón de gente trabajando, los controles, la gente que está en la cocina, los que pasan toda la noche anotando, con un gran despliegue, y ahora tenemos que “desorganizar” lo que organizamos el fin de semana, el traslado de los vehículos, el desarme de la carpa, llevar las balanzas de los controles, y la semana que viene nos reuniremos para comenzar a preparar la próxima”.

Consultado respecto al método de compra de los premios, sobre todo los automotores por parte del club, si se realizan de manera inmediata, Goizueta afirmó: “cuando las cosas son normales, tratamos de comprar las cosas y los automóviles inmediatamente pero ahora, como algunas han comenzado a bajar y otras no tanto tal vez esperemos para poder comprar los 50 premios que se distribuyen”.

“Suele pasar que no haya stock, nos pasó que en algunos años anteriores no nos aseguraban la entrega de los vehículos” dijo.

Respecto a la salida de la “negra”, que se dio a poco del inicio del concurso y si esto influyó en el ánimo de los pescadores, reflexionó: “la pesca es así; fue una alegría tenerla en la primera hora del concurso y luego apareció la de Pablo –Fernández, quien fue el ganador- , pero la expectativa siempre es hasta el último minuto, porque se dio que la pieza de mayor peso apareció a poco del final, aunque hay algunos guardan todo y se van, pero los más aguerridos se quedan hasta el último intento”.

Volver