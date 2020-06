Pablo Huth: “Ser bombero es lo que uno eligió. Es un acto muy solidario”

2 junio, 2020 Leido: 78

En el Día del Bombero, dialogó con LU 24 el bombero de Orense retirado, Pablo Huth, quien se refirió a la actividad con mucho afecto, compromiso y sentido de solidaridad. Recordó cómo se gestó la fundación del cuartel y destacó la colaboración del cuerpo de bomberos de Tres Arroyos en esa etapa.

“Yo llegué a los 25 años. Estuve unos 25 y después me jubilé. Soy nativo de Orense. Soy uno de los fundadores del cuartel. Es lo que uno eligió. Es un acto muy solidario. No teníamos cuartel y un grupo de gente de la localidad, que lo fundaron. Nos fueron hablando de a uno, y así se inició. Hasta que un día se tomó más enserio el tema, se compró la autobomba y se inauguró el cuartel finalmente”, dijo Huth.

Señaló además que “el autobomba se trajo de Capital Federal, justo para la Guerra de Malvinas, y cuando llegó al pueblo los que venían manejando contentos, hicieron sonar las sirenas y se armó un revuelo importante”.

Anticipó que hoy a las 12.30 horas “habrá una formación de la guardia y suena la sirena, porque con este tema de la pandemia no se puede hacer nada”.

“Ser bombero es algo que se siente muy en el interior de cada uno, lo siento yo y mi familia como la de todos, porque sonaba la sirena, salías y no sabías si ibas a volver y a qué hora”, dijo.

Recordó que “no teníamos ropa, ni nada para ponernos y nos ayudó un montón el cuartel de Tres Arroyos. Venían a capacitarnos desde allá una vez por semana y nos daban clases”.

