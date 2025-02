Pablo Ledesma contestó a Del Águila: “Al turista lo atiende el prestador no el Estado”

20 febrero, 2025 188

El director de Turismo Pablo Ledesma contestó declaraciones de la concejala Cecilia Del Águila realizadas en LU 24, respecto a que la comuna no tiene políticas turísticas claras.

Ledesma defendió vehementemente lo realizado en la temporada de verano y manifestó: “no tengo inconveniente en lo que la gente opine, yo le contestaré la visión que tengo, y le propongo a la concejal sentarnos a hablar de políticas públicas en turismo: pero no es una política pública ir un día a Reta y fijarse como está y decir yo lo vi a Reta así”.

“La construcción de las políticas pùblicas para por construir un sector dinámico en el que tiene que ver con la economía en general y no tiene los dos meses de verano, sino que debe tener el acompañamiento de los prestadores durante todo el año”, sostuvo.

“Nosotros nos reunimos cinco veces con ellos el año pasado, también con los vecinos de Reta que están entusiasmados para armar una Comisión de Turismo que los represente; no sé si la concejala sabe que no existe un nucleamiento así”, sostuvo y agregó: “siempre digo lo mismo: cuando el intendente quiere hablar con el sector turístico, ¿con quién habla? ¿Qué han hecho los concejales que reclaman el instituto o ente mixto para conformar el sector turístico? el Estado está, pero por el privado ¿quién está? Se preguntó Ledesma.

“Nosotros estamos juntándolos en todas las localidades; en Reta hicimos la presentación de Comunidad Anfitriona, eso es la política pública no es solamente voy a una fiesta y me voy; hay que llegar con capacitaciones, juntándonos con la gente, acompañando a los prestadores, yendo a la inauguración de los paradores”, dijo.

“Si fuiste a Mar del Plata y te fuiste enojado porque es: porque agarraste un pozo en la calle o porque te trataron mal en el restaurante, comiste mal o porque te arrancaron la cabeza, dijo, aunque aclaró que “no quiere decir que el Estado no tenga que tener los destinos bien, ayudando, pero al turista lo atiende el prestador, no el Estado”.

“Por ahí la concejal no sabe que en Vacaciones de invierno, en Reta hubo siete restaurants abiertos porque nosotros planteamos en Semana Santa, y también en Claromecó donde hubo ocho lugares y establecimientos abiertos; nosotros sabemos que no somos destino de invierno, pero sabemos que la gente no viene porque no hay nada abierto y no hay nada abierto porque no viene la gente, pero cómo rompemos esto, ¿el huevo o la gallina?” afirmó.

“No podemos dejar a todo el mundo conforme, pero queremos que haya políticas públicas y un Estado presente a la hora de construir las mismas, por lo que no tengo inconveniente en ir las veces que fui a la comisión de turismo, pero seguramente fueron un día a Reta, y si sos de Reta sentate en la mesa de capacitación y turismo, eso es una buena idea para aplicar, pero no quiero que se tome como una contestación sino lo que queremos es que tiremos para adelante y poder hablar bien de todos”, relató Ledesma.

“Ahora tenemos que construir una nueva oficina de Turismo en Claromecó, ya que la existente no tuvo mantenimiento “y se está viniendo abajo”, y entonces hicimos un proyecto y a través del Gobernador nos han dado una posibilidad de tomar 51 millones de pesos; esto pasó casi desapercibido, pero la gente se queja y dice “falta el cartel”, sostuvo a modo de ejemplo.

En el final, dejó un mensaje para lo que se ve en las promociones de la Fiesta Provincial del Trigo que el área que conduce realizó en diversos lugares: “fuimos a promocionar la Fiesta del Trigo a la Fiesta de la Frambuesa, y entendemos que debemos salir a buscar alojamientos de vecinos que decidan abrir sus casa porque va a ser grande la concurrencia este año; me ha pasado cuando he estado en funciones en otros lugares que ante la expectativa no va a alcanzar el alojamiento para acceder al movimiento en la Fiesta del Trigo”.

“Esto también son políticas públicas; si yo digo que no hay, pero nunca pregunté si había, creo que lo mejor es sentarnos todos en una misma mesa, estoy dispuesto en conversar con la concejala a quien no conozco mucho, de igual manera”, concluyó.

Volver