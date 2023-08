Pablo Pla: “si la gente ve un lobo marino en la playa, que no se acerque”

30 agosto, 2023

Una noticia que tomó trascendencia a nivel nacional últimamente y Tres Arroyos no fue la excepción. Esto se debe, a que desde SENASA hallaron 12 lobos marinos muertos en la costa de nuestro partido. Es por esto, que en LU 24 hablamos con Pablo Pla, de la oficina local del organismo sanitario.

En este sentido, Pla comentó: “en SENASA ya estábamos siendo advertidos de hace algunos meses de que podía aparecer la gripe aviar en aves u otros animales. En el caso particular de los lobos marinos, se dio una situación bastante especial. En noviembre del año pasado porque se empezó a dar la mortandad en las costas de Perú, Chile y fue avanzando de norte a sur.”

Y agregó: “en el mes de agosto se dio desde Tierra del Fuego fue avanzando hacia el norte por las costas de Argentina. En la costa de Buenos Aires fue noticia lo que sucedió en una colonia de Necochea y Mar del Plata. A nosotros el miércoles pasado nos notificaron que habían aparecido algunos cerca del Balneario Orense y luego lo mismo en la zona de Claromecó.”

Según explicó Pla, “esta epidemia que está afectando a los lobos marinos es causada por el virus de la influenza aviar, altamente patógena.” Y enfatizó: “tiene capacidad de pasar a otras especies animales y ha pasado varias veces en países de Asia como por ejemplo China que pasó a humanos. Es un virus que suele mutar muchísimo en y eso hace que en determinado momento puede pasar a otro ser humano.”

Y siguiendo sobre los riesgos y prevenciones, concluyó: “es un riesgo potencial, porque no conocemos que capacidad tiene para pasar al ser humano, pero puede hacerlo. Pedimos que la gente si ve un lobo marino en la playa no se acerque de ninguna manera y tener esa actitud también con las mascotas. También hay que dar aviso a todas las autoridades.”

Volver