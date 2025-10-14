Pablo Van den Heuvel: “Camuzzi puede mejorar los salarios, pero se niega a hacerlo”

14 octubre, 2025 0

Pablo Van den Heuvel, secretario general de STIGAS Bahía Blanca y secretario gremial de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas (FETIGNRA), advirtió, en su dialogo con LU 24, que la empresa aplicó aumentos solo en Neuquén y generó desigualdades salariales dentro del mismo acuerdo laboral.

Van den Heuvel, denunció que la empresa Camuzzi Gas incumplió el Convenio Colectivo de Trabajo vigente al otorgar incrementos salariales únicamente a los trabajadores representados por el sindicato de Neuquén.

Además, explicó que “esto genera dos escalas salariales distintas dentro del mismo convenio”, y calificó la medida como “una conducta discriminatoria y una práctica desleal”.

Según el dirigente, desde comienzos de año el sector gremial viene reclamando la actualización de distintos puntos del convenio y la recomposición salarial frente a la inflación, pero la empresa “decidió de manera unilateral poner en pausa la negociación”.

El gremio sostiene que Camuzzi se encuentra en una situación económica favorable tras los recientes incrementos tarifarios, por lo que “está en condiciones de mejorar los adicionales convencionales, como el viático y el refrigerio, que han quedado muy desfasados”.

Ante la falta de respuesta, los sindicatos que representan a trabajadores de toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa y la Patagonia Sur resolvieron iniciar medidas de acción directa y enviar intimaciones a la empresa para retomar el diálogo.

“Estamos esperanzados de poder reunirnos y resolver esta situación, pero también preparados para seguir dando la pelea, porque es una lucha legítima por los salarios y las condiciones laborales”, advirtió Van den Heuvel.

El dirigente señaló además que el conflicto coincide con la llegada de un nuevo director en Camuzzi, quien “viene con ideas de ajuste y sin intenciones de dialogar”.

“Las tarifas suben y las empresas se enriquecen, pero no invierten ni valoran a sus trabajadores”, concluyó.

