Pacharoni: “Estamos viviendo en inseguridad vial, no confundamos información con conciencia” (audio)

Pacharoni: "Estamos viviendo en inseguridad vial, no confundamos información con conciencia"

Guillermo Pacharoni, abogado especialista en materia de seguridad vial disertó sobre esta problemática y expresó cuestiones importantes a tener en cuenta.

En principio dijo que “es un orgullo que una empresa como La Perseverancia nos convoque para dar esta charla sobre prevención y concientización sobre cómo manejarnos al momento de ser conductores”.

En líneas generales sostuvo que el argentino no es distinto que los conductores de Latinoamérica, “no somos tan diferentes, y los comportamientos no tienen que ver con el lugar geográfico donde nos encontremos, La gente sabe interpretar las reglas, el problema es que no asimila el riesgo, hay una sobreestima de las capacidades personales de conducir, no hay que confundir información con conciencia”.

El especialista también manifestó que hay que trabajar mucho en materia de infraestructura y los vehículos, “hay que tomar conciencia desde todos los estamentos, el ser humano es propenso a incumplir las reglas y allí se producen los siniestros. Los argentinos somos transgresores quizá por naturaleza, pero el cumplimiento de una norma pasa por la toma de conciencia en todo sentido y en todos las situaciones”.

“Nosotros vivimos en inseguridad vial, tenemos que darnos cuenta de los riesgos y empezar a sentirlos y no hacer las cosas por miedo a las multas, sino por la responsabilidad y las consecuencias que trae aparejado el incumplimiento de todas las cuestiones de seguridad”.

Finalmente, el doctor consideró que la mujer conduce mejor que el hombre, contrariamente a lo que el folklore popular dice, son más conscientes y comprometidas al momento de manejar un vehículo.

