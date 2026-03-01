Paciencia, caña y corazón: el camino de Pablo Bianco hacia el premio mayor del concurso de Echegoyen

Hay momentos que tardan décadas en llegar, pero cuando lo hacen, transforman la paciencia en pura gloria. Esa es la historia de Pablo Bianco, un vecino profundamente vinculado a la comunidad local a través de la histórica zapatería de su padre, Mario, quien tras 34 años de participar ininterrumpidamente en concursos de pesca, logró finalmente alzarse con el premio mayor en el concurso del Club Recreativo Echegoyen en su 20º edición.

La jornada ganadora se definió al mediodía, en el momento justo en que la marea comenzaba a subir. Fue allí cuando una corvina de gran porte mordió el anzuelo, exigiendo toda la destreza que Pablo acumuló desde que lanzó su primera línea a los 18 años. “Nos dio trabajo, la tuvimos que trabajar un poquito, pero la pudimos sacar”, relató emocionado, todavía asimilando el hecho de que esa pieza lo llevaría directamente a estrenar la camioneta 0km que descansaba frente al podio.

Más allá del valor material del premio, lo que marcó la tarde fue el clima de camaradería y afecto. Pablo destacó la actitud impecable de los demás pescadores, quienes al notar que tenía una pieza importante, no dudaron en levantar sus líneas para facilitarle la maniobra. Entre abrazos de desconocidos y el apoyo incondicional de su hijo Nicolás, su hermana y sus amigos, el pescador de 51 años cumplió el sueño que perseguía desde la juventud.

Tras una vida de ver a otros subir al podio, esta vez la suerte y el oficio estuvieron de su lado, demostrando que en la pesca —como en la vida— la constancia siempre tiene su premio.

