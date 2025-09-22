PACMA: El compromiso de todos para sostener el refugio (Audio y Video)

El refugio PACMA Tres Arroyos atraviesa nuevamente una situación económica delicada. Con casi 250 perros a su cuidado, los gastos fijos son millonarios y las donaciones de la comunidad resultan vitales para sostener el espacio. Para ello, LU 24 tuvo el agrado de recibir en su recinto radial a Sol Bruno y Lorena Tenaglia, integrantes de la asociación, para dar más detalles sobre la situación y como colaborar.

“Solo en alimento gastamos 4.5 millones de pesos por mes. A eso se suman sueldos de personal, medicación, mantenimiento del predio y emergencias veterinarias”, explicaron.

En los últimos días, la organización lanzó un pedido urgente para poder pagar facturas atrasadas y la respuesta fue inmediata: lograron reunir más de 1.3 millones de pesos en pocas horas.

A pesar de este alivio, el trabajo es constante. “Los perros comen todos los días, y siempre hay ingresos de animales lastimados o abandonados que necesitan atención. La feria, los socios y las rifas son nuestro sostén, pero no alcanza”, remarcaron.

Desde PACMA también recordaron que la adopción responsable y la castración gratuita (teléfono de castración: 2983-413403) son fundamentales para frenar la sobrepoblación canina en la ciudad.

Cómo colaborar:

Alias: refugiopacma

Teléfono de socios: (2983)-347492

Feria: Betolaza 284, de lunes a viernes de 9:30 a 12 y de 16 a 19.

“PACMA existe gracias a la comunidad. Cada aporte, por pequeño que sea, nos permite seguir cuidando a más de 200 perros que necesitan una vida mejor”, subrayaron.

