PACMA organiza una feria especial de ropa

15 octubre, 2025 0

Una vez más, y con el objetivo de recaudar fondos para sostener el refugio, la ONG PACMA organiza una feria especial este jueves, viernes y sábado en la que se venderá ropa donada nueva y como nueva de marca.

Como siempre todo lo recaudado es para pagar el alimento de los casi 250 que vive en el refugio, los sueldos del personal, medicación, atención veterinaria, reparaciones del predio, etc.

PACMA invita a todos a acercarse y además a aquellos que quieran donar ropa y artículos en buen estado para que puedan ofrecerse en una feria americana de la feria permanente en Betolaza 284.

Volver