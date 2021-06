PACMA realizará un sorteo para el Día del Padre con interesantes premios

15 junio, 2021 Leido: 0

PACMA llevará a cabo un sorteo para el día del padre, por lo que ya están a la venta los numeritos para participar los premios. Lorena Tenaglia comentó en LU24 los detalles de dicho sorteo y por supuesto, sobre el presente de esta organización que aboga por el bienestar de las mascotas.

“Tenemos esta rifita organizada con la ayuda de los comercios de Tres Arroyos, La Perla, Vinoteca 7500, Next Computación, y La Fondue” indicó en primer lugar Lorena y añadió “estamos pidiendo colaboración a la gente si quiere participar, por ahí se ganan algo y de paso ayudar a los a los perritos del refugio”.

Para adquirir los números y participar de este sorteo en el marco del Día del Padre, “pueden acercarse a la feria que está ubicada en Betolaza 284 en el horario de 9:30 a 12:30 y de 16 a 18 horas o por mercado pago, tanto en Facebook o en Instagram están los links para participar por ese medio” sostuvo la referente de PACMA y detalló que “el número sale 50 pesos y el sorteo se estará haciendo el viernes 18 por la tarde”.

Por otra parte, comentó sobre cómo afectaron las restricciones estrictas a la organización, que permanentemente lleva a cabo actividades para la recaudación de fondos, y aseguró que “la feria estuvo cerrada unos días, y a nosotros nos repercute y nos afecta bastante la situación”. De todas formas, Tenaglia se mostró optimista, ya que en los últimos días se lograron concretar algunas adopciones en el refugio.

Asimismo, sostuvo que “la feria vive de las donaciones de la gente” por lo que “siempre la gente se suma y estamos haciendo todo para que los perritos que están en el refugio lo pasen de la mejor manera posible”. Resaltó la solidaridad de la gente y la buena voluntad para colaborar con cada nuevo proyecto de PACMA, y advirtió: “los recursos son limitados, por eso a veces la gente se enoja porque no ayudamos a todos, somos todos colaboradores, siempre en lo que podemos estamos dando una mano”.

Consultada por un comentario surgido en la última sesión del Concejo Deliberante, con respecto a que la organización no estaría recibiendo los aportes comprometidos por parte del municipio, Tenaglia explicó que “venimos con un subsidio desfasado, pero se está acomodando, lo recibimos un poco más tarde, pero se viene recibiendo” y detalló que se trataría de una cuestión administrativa, referente a la factura y la rendición del subsidio, pero se calcula que el mes que viene se arreglará esa demora. En cuanto al aporte económico por parte de la Municipalidad, sostuvo que significa un 30% del alimento de los animales que se encuentran en el refugio y aseguró que “es muchísimo lo que implica sostener el refugio”.

Para finalizar, la proteccionista se dirigió a la población en general “queremos pedirle a la gente que castre, Tres Arroyos está desbordado de perros, perras, gatos y gatas para la población que tenemos, y hasta que no se logre castrar y reducir la población de animales, el panorama no es alentador”. Por lo que recordó el número telefónico 413403, que es del el servicio de la Municipalidad para pedir turno “la municipalidad lo hace en el mismo predio, que depende de Zoonosis de la Municipalidad” concluyó.

Volver