PACMA tiene su stand en la Fiesta Provincial del Trigo

10 marzo, 2023

La ONG PACMA instaló un stand en el predio triguero, para difundir sus actividades e informar sobre la importancia de la castración de las mascotas, y también para recaudar fondos para su desenvolvimiento.

“Se brinda asesoramiento sobre las adopciones, ya que ahora no tenemos lugares, tenemos camadas de cachorros, lo que no debe ser, porque los bebés crecen y no hay donde ponerlos” dijo Lorena Tenaglia a LU 24.

“Si se castrara lo que se tiene que castrar la población disminuiría, por lo que estamos difundiendo con la folletería respecto a los turnos que se dan para realizarlas por parte de la municipal, y estamos programando una recorrida por los barrios para los próximos días” informó.

“Siempre decimos que la castración tiene que ser en el lugar, y de acceso público” dijo.

“Estamos en Chacabuco e Ituzaingó, acérquense y charlamos”, finalizó.

