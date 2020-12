PACMA tiene una rifa a la venta con múltiples premios y realizará una feria navideña

12 diciembre, 2020 Leido: 53

A pesar de la pandemia, el trabajo de PACMA no cesa, y se refuerza innovando con alternativas para poder recaudar fondos, incluso en el contexto que se está atravesando.

En ese sentido, Lorena Tenaglia, en diálogo con LU24 comentó que están promocionando una rifa que se sortea el 22 de diciembre, de la cual se obtendrán como premios una canasta navideña, una bandeja, y un set de baño. “La gente por suerte siempre se suma y están aportando más premios”, indicó la representante de PACMA.



El número para participar de dicha rifa, tiene un valor de 50 pesos y se puede adquirir en la feria permanente ubicada en Betolaza 281, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 13 y 16 a 19 horas.

Según expresó Tenaglia, la adquisición de los números se podrá hacer “también por facebook, en la página están los links de mercado pago, o se puede pasar por un domicilio si no se pueden acercar”.

Por otra parte, mencionó “estamos organizando una feria navideña con ropa, artesanías, plantas jabones”, la cual se llevara a cabo el día 17 de diciembre en Quintana 139, y según indicó la representante de la Asociación Civil en defensa y protección de los animales, es una feria especial distinta a la que se realiza en calle Betolaza.

En cuanto a la situación que les tocó atravesar producto del coronavirus explicó “está complicado”, ya que hay muchos eventos que habitualmente se realizaban para recaudar fondo para los animales refugiados que hoy por hoy no se pueden llevar a cabo, “siempre se recaudaba y la verdad es que esta todo suspendido y se trata de recaudar de otra manera”, finalizó.

