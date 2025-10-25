Paddle 3 Spin, las refaccionadas canchas de Huracán

Este sábado se llevó a cabo la reinauguración de las canchas de paddle de Huracán.

A ambas le fueron colocadas las alfombras que le permite tener un piso acorde para la práctica de este deporte, tanto a nivel local como para torneos en niveles superiores.

En esta oportunidad las canchas fueron concesionadas por la entidad alba a un grupo familiar: la inversión fue efectuada por una parte por los hermanos Mariano, Martin y Luciano Spinelli con el apoyo de la Comisión Directiva de Huracán.

En diálogo con LU24 Mariano y Martin se mostraron muy felices de poder tener un nuevo emprendimiento y dijeron que trabajarán de acuerdo con las exigencias de la gente y que, además de la práctica para todas las edades también desarrollarán una Escuelita.

Contaran además con un buffet con comidas rápidas y para fiestas programadas.

Por consultas llamar al 2983- 45.94.69.

