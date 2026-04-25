Pádel: Gran cierre del torneo “Inauguración” de Echegoyen

25 abril, 2026 0

Este fin de semana se desarrollan los diferentes partidos correspondientes a las instancias finales del torneo “Inauguración” organizado por la Subcomisión de Pádel del Club Recreativo Echegoyen. Es en el marco de los festejos del 90º aniversario de la institución de San Francisco de Bellocq.

Marcos Taboada, quien forma parte de la organización, indicó a LU 24 que este sábado se juegan las semis y el domingo se llevarán a cabo las finales de todas las categorías junto a la inauguración oficial con el corte de cintas.

“Se inscribieron 112 jugadores y de lunes a lunes la cancha estuvo llena. Mucha gente local apoyó el evento, no solo los que vinieron a jugar. Es un sueño cumplido”, afirmó.

Recordó que “en 2017, junto con la Comisión Directiva, reactivamos la actividad. Tuvimos una pausa en pandemia y ahora se está jugando muchísimo”.

“Con la reconstrucción de la cancha queremos devolverle una disciplina al socio y también generar encuentros sociales con gente que viene desde otras localidades”, enfatizó.

Asimismo, destacó que tocará una banda y que los encuentros decisivos se transmitirán por Streaming.

“Hicimos este torneo durante todo el mes de abril y superó las expectativas”, finalizó.

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