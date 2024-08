Padre Bucle: no es momento para que Leda venga a Tres Arroyos

13 agosto, 2024 718

La situación de los templos religiosos no es menos complicada que la de los argentinos en general. Cuesta mucho generar recursos para el mantenimiento.

Así lo dijo el presbítero Roberto Bucle, titular de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Tres Arroyos.

Indicó que la economía es tan acotada como el resto de los ciudadanos de cualquier comunidad y que se debe recurrir a la recaudación de fondos, fundada en la caridad de la comunidad parroquial.

No hay subsidios ni del Obispado ni de los gobiernos en todos los niveles.

Hay gastos, los que se deben afrontar todos los días,

Es triste no poder tocar las campanas, dado que el estado del campanario hace que el mismo esté en situación de riesgo si efectivamente se las hace repicar.

Hay un estudio profesional que determina que hay que hacer una reparación muy grande, que es altamente costosa. Lo mismo con el gimnasio del Centro Estrada, el que podría arreglarse si hay interés de algún privado que quiera hacer la inversión a cambio del usufructo por algún tiempo determinado.

LEDA AUN NO A TRES ARROYOS

Consultado concretamente si como máxima autoridad de la Iglesia Católica en Tres Arroyos si se opone a la presencia de Leda en la ciudad, dijo que si bien conoce de qué se trata, más el aval del obispado de Rosario (su origen) y otras cuestiones, indicó que “no están dadas las condiciones aún para que esté presente entre nosotros.

Junto a un grupo de seguidores entre los que se incluye la fuerte participación de su esposo, y sostenida por el Arzobispado de Rosario, Leda supo construir un movimiento carismático en base a relatos místicos de sanación, imposición de manos y encuentros de fe en los que se promueven experiencias místicas. Al mismo tiempo, fue conformando una poderosa estructura que logró expandir hacia otros rubros más allá de las actividades exclusivamente religiosas como la organización de shows, su incursión en el mundo artístico como cantante y la gestión de eventos a través de plataformas digitales, junto a la asociación con empresarios locales.

LEDA BERGONZI

La historia del grupo carismático Soplo de Dios Viviente hizo eclosión en 2023, cuando las primeras presentaciones de Leda Bergonzi en la Iglesia Catedral de Rosario, empezaron a llamar la atención de los fieles católicos. Luego se trasladó a otras parroquias y más tarde, cuando las convocatorias se masificaron a tal punto de que empezaron a incomodar la convivencia en la zona central de la ciudad, la Municipalidad rosarina ofreció el predio de la ex Rural, bajo la órbita del Ente Turístico Rosario, lo que le permitió continuar con los encuentros de los martes. Las reuniones espirituales llegaron a congregar a miles de personas e, inclusive, a poner en jaque la capacidad de los históricos galpones que en otros tiempos se utilizaron para la exposición y venta de ganado.

Más tarde, su derrotero siguió con idas y venidas, cortes abruptos, marchas y contramarchas que incluyeron presentaciones espirituales y artísticas en el Salón Metropolitano y El Círculo, en Rosario, y otras ciudades, además de traspasar las fronteras del país.

Sobre la vida de la mujer a quien se atribuyen poderes sanadores se vio, leyó y escuchó en abundancia a través de los medios de comunicación. Resumidamente, Leda tiene 45 años, es madre de cinco hijos, abuela, ama de casa, devota apasionada pero al mismo tiempo “coqueta y sexi” como en algún momento se la describió, con un gran carisma y capacidad para liderar una organización de rápido crecimiento además de proyectarla hasta las páginas del Washington Post. Y como si algo le faltara, es también portadora de inquietudes artísticas.

