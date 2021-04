“Padres Organizados” convoca a un ruidazo para que se mantengan las escuelas abiertas

En concordancia con los anuncios que realizaron durante la tarde de ayer, “Padres Organizados” y autoconvocados, se encuentran en estado de alerta y por ello convocan a “hacer ruido” para evitar el cierre de las escuelas, ante las medidas tomadas por el gobierno nacional y provincial para Capital Federal y A.M.B.A. Florencia Barrientos, es una de las voceras, de ésta organización y comentó en LU24 sobre ésta nueva convocatoria.

Padres Organizados involucra no sólo a padres del distrito de Tres Arroyos, sino que se interrelacionan desde distintos lugares convocados por esta lucha de que sus hijos no pierdan la presencialidad en los colegios, y es por ello que Florencia sostiene que “consideramos que las escuelas y la educación para los niños es para todos, vivan donde vivan” y agregó “todos los niños tienen que tener ese derecho cuidado y lo cierto es que ayer estábamos escuchando las medidas del gobernador y por supuesto nos pusimos en estado de alerta”.

Asimismo, Florencia Barrientos, explicó que “lo que nos preocupa ante esta situaciones, es como están tomando las decisiones del ámbito político, sin los criterios que venían informándonos que iban a tener en cuenta, y con fundamentos que no se sostienen desde lo epidemiológico, y cómo era las estrategias de cierre y apertura de los sectores, fue por eso que nos pusimos en alerta porque no sabemos cuáles son los criterios que se van a considerar”.

Ante éstas medidas, y la disconformidad generalizada de los padres que conforman ésta organización, comentó que “estamos implementando una acción al nivel provincia que va a arrancar el dia de hoy, justamente vamos a acompañar a todos los padres que han sido afectados en esta medida, acompañándolos en un cacerolazo” y añadió que el fin de éste ruidazo es para “demostrarles a las personas que toman las decisiones, que no son decisiones que van a ayudar a bajar los focos de contagios”.

Ante diversas críticas que han recibido éstos padres, Florencia sostuvo que “no somos unos loquitos, que queremos las escuelas abiertas porque queremos a nuestros hijos en las escuelas con criterios arbitrarios, sino que las escuelas demostraron en este corto tiempo que son un lugar seguro” y agregó que por ejemplo “en la mayoría de las escuelas sucede que se arma un protocolo para retirar y dejar a los niños” refiriéndose a que las aglomeraciones de padres en los ingresos o egresos son de muy muy corto tiempo, al aire libre, con tapabocas, y según afirman “los especialistas dicen que en condiciones así el contagio es realmente bajo”.

Para finalizar, expresó que “la preocupación de Padres Organizados es que seguimos viendo que nuestros hijos realmente se siguen viendo afectados desde su salud integral, siguen siendo los más afectados” y además “no vamos a cambiar la realidad de esta pandemia con las escuelas cerradas, sino que vamos a generar más problemas en las infancias de nuestros niños que ya demasiado les ha afectado no tener clases presenciales por 8 meses”.

La convocatoria esencialmente se trataría de un “ruidazo” o “cacerolazo” y Barrientos manifestó que “la idea es hacernos oír desde nuestras casas a las 19 horas, hacernos sentir con un ruido”.

